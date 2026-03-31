X!

Pariisi moodsa kunsti muuseumis avatakse mahukas Eesti naiskunstnike väljapanek

Pariisi moodsa kunsti muuseum Autor/allikas: Coldcreation / Wikimedia Commons
Eesti Kunstimuuseumi ja Pariisi moodsa kunsti muuseumi (Musée d'Art Moderne de Paris, MAM) koostöös 3. aprillil avanev näitus "Eesti reaalsused" ("Réalités estoniennes") tutvustab prantsuse vaatajale Eesti Teise maailmasõja järgset kunsti kolme eri põlvkonnast pärit silmapaistva naise loomingu kaudu.

Näitusel on väljas Olga Terri ja Anu Põdra teosed Eesti Kunstimuuseumist, Tartu Kunstimuuseumist ja Anu Põdra pärandkogust. Kris Lemsalult eksponeeritakse installatsiooni "Gar2Go" (2016) Pompidou keskuse kogust ja kunstniku uusimaid teoseid.

Näituse kuraatori Jean-Baptiste Delorme'i sõnul sündis projekt soovist tutvustada prantslastele Anu Põdra loomingut. "Anu Põdra teosed on praegu vägagi aktuaalsed, olles oma iseloomult vaiksed, kuid mõjusad. Põdra looming kõnetab, sest see toob kompromissitult esile eksistentsi ebakindluse. Olga Terri ja Kris Lemsalu teosed suhestuvad orgaaniliselt Põdra teostega ning nii näeme üheaegselt kolme kunstniku erinevaid isiklikke vaatenurki oma kaasajale. Nende looming hoidub suurtest ja kõikehõlmavatest narratiividest, mis annab teostele intiimse ja isikliku mõõtme," ütles ta.

Kris Lemsalu "Gar2Go" Autor/allikas: Julien Gremaud

"Olga Terri, Anu Põdra ja Kris Lemsalu looming esindab erinevaid aegu selle ligi 90 aasta pikkuse perioodi jooksul, kõneleb erinevatest kontekstidest, hirmudest, pingetest ja probleemidest – traagilistest neljakümnendatest kaasaegse kunstniku turvalise vabaduseni. Sellest pikast ja keerulisest perioodist Eesti kunstiajaloos pole lääneeurooplastel kerge aru saada. Kõrvalpilgule on siinkandis 20. sajandi teisel poolel kõik nihkes, ühtpidi tuttav ja samas täiesti erinev, kord külmutatud ideoloogilistesse nõudmistesse, kord tormates kaasajale järele," sõnas Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme.

Pariisi moodsa kunsti muuseum on pühendatud 20. ja 21. sajandi moodsale ja kaasaegsele kunstile. Eriti kuulsad on sealsed seinamaalid Raoul Dufylt ja Henri Matisse'ilt, aga ka Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Francis Picabia ja Marc Chagalli teoste kogu.

Näitusega kaasneb Eesti Kunstimuuseumi publitseeritud prantsuskeelne raamat, mille on koostanud Jean Baptiste Delorme; artiklite autorid on Eda Tuulberg (Kumu kunstimuuseum) ja Alicia Knock (Pompidou keskus).

Näitus Pariisi moodsa kunsti muuseumis on avatud 19. juulini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Värsked artiklid

13:27

Mart Sander esitleb HÕFF-il oma uusi lühifilme

13:20

Pariisi moodsa kunsti muuseumis avatakse mahukas Eesti naiskunstnike väljapanek

13:12

Klassikaraadio tähistab sünnipäeva eriprogrammi ja muusikalise etteütlusega

13:09

Saara Piir: miks noored teatris ei käi?

12:59

Janek Murd avaldas Mari Kivi lühianimatsioonile "Ajasööja" kirjutatud muusika

12:44

Paavli kultuurivabrikus esineb ühekeelsel kitarril mängiv Jamaica muusik Brushy One String

12:39

Kirjandusfestival Headread toob Eestisse Thomas Piketty ja Marius Ivaškevičiuse

12:07

Merle Karusoo: igaühel on õigus oma eluloole

08:58

Hilkka Hiiop: EKA-sse koondunud väärtused saavad lähitulevikus aina olulisemaks

30.03

Vox Clamantis esitab pühade eel Arvo Pärdi suurteost "Passio"

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

30.03

Selgusid Eesti naiskirjanduse auhinna nominendid

30.03

Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

29.03

Elen Lotman: Eesti filmi potentsiaal põrkab päevast päeva vastu lämmatavat rahapuudust

29.03

Rasmus Kaljujärv: üks kriitik ütles mulle aasta tagasi, et ma oskan isegi teksti anda

08:58

Hilkka Hiiop: EKA-sse koondunud väärtused saavad lähitulevikus aina olulisemaks

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

27.03

Galerii: selgusid teatripreemiate laureaadid

30.03

Sirje Helme: Eesti kunstiajaloo uurimises on paar asja, mida tahaksin veel lisada

30.03

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

