Pariisi moodsa kunsti muuseumis avatakse mahukas Eesti naiskunstnike väljapanek

Näitusel on väljas Olga Terri ja Anu Põdra teosed Eesti Kunstimuuseumist, Tartu Kunstimuuseumist ja Anu Põdra pärandkogust. Kris Lemsalult eksponeeritakse installatsiooni "Gar2Go" (2016) Pompidou keskuse kogust ja kunstniku uusimaid teoseid.

Näituse kuraatori Jean-Baptiste Delorme'i sõnul sündis projekt soovist tutvustada prantslastele Anu Põdra loomingut. "Anu Põdra teosed on praegu vägagi aktuaalsed, olles oma iseloomult vaiksed, kuid mõjusad. Põdra looming kõnetab, sest see toob kompromissitult esile eksistentsi ebakindluse. Olga Terri ja Kris Lemsalu teosed suhestuvad orgaaniliselt Põdra teostega ning nii näeme üheaegselt kolme kunstniku erinevaid isiklikke vaatenurki oma kaasajale. Nende looming hoidub suurtest ja kõikehõlmavatest narratiividest, mis annab teostele intiimse ja isikliku mõõtme," ütles ta.

Kris Lemsalu "Gar2Go" Autor/allikas: Julien Gremaud

"Olga Terri, Anu Põdra ja Kris Lemsalu looming esindab erinevaid aegu selle ligi 90 aasta pikkuse perioodi jooksul, kõneleb erinevatest kontekstidest, hirmudest, pingetest ja probleemidest – traagilistest neljakümnendatest kaasaegse kunstniku turvalise vabaduseni. Sellest pikast ja keerulisest perioodist Eesti kunstiajaloos pole lääneeurooplastel kerge aru saada. Kõrvalpilgule on siinkandis 20. sajandi teisel poolel kõik nihkes, ühtpidi tuttav ja samas täiesti erinev, kord külmutatud ideoloogilistesse nõudmistesse, kord tormates kaasajale järele," sõnas Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme.

Pariisi moodsa kunsti muuseum on pühendatud 20. ja 21. sajandi moodsale ja kaasaegsele kunstile. Eriti kuulsad on sealsed seinamaalid Raoul Dufylt ja Henri Matisse'ilt, aga ka Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Francis Picabia ja Marc Chagalli teoste kogu.

Näitusega kaasneb Eesti Kunstimuuseumi publitseeritud prantsuskeelne raamat, mille on koostanud Jean Baptiste Delorme; artiklite autorid on Eda Tuulberg (Kumu kunstimuuseum) ja Alicia Knock (Pompidou keskus).

Näitus Pariisi moodsa kunsti muuseumis on avatud 19. juulini 2026.