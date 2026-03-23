Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Londonis Dulwichi galeriis avatakse esmaspäeva õhtul Konrad Mägi ülevaatenäitus, kus on väljas rohkem kui 60 teost. Näituse kuraatori Kathleen Soriano sõnul soovis väljapanekuga kunstnikule rohkem teenitud tähelepanu tuua.

Dulwichi galerii Lõuna-Londonis on väga eriline koht, sest see on kõige vanem avalikuks kunstigaleriiks ehitatud hoone kogu Inglismaal. Tõesti üks võimas koht. Vanade meistrite kogu on erakordne – siin on Rubens, Rembrandt, Raffael ja siin on meie Konrad Mägi.

Väga suurelt ja uhkelt on talle pühendatud lausa 4 ruumi, siin on üle 60 teose –Mägi varased aastad, siis portreed, tema saarte maalid ja eraldi maastikumaalid.

Hommikul nägid näitust press ja kriitikud. Neile on kõik see väga meeldinud, sest värvinägemine ja see, mida Mägil on maailmale näidata, on modernistide seas üks erakordsemaid.

Ega britid Eesti kunstist eriti midagi ei tea. Võib-olla ei tea üldse midagi ja Konrad Mägi näitusega tahetakse see viga parandada.

"Ma vaatasin Põhjamaid ja seda maailma osa, ning sain aru, et Mägi on üks neist kunstnikest, kes vajab suuremat tähelepanu, sest teda ei teata siin piisavalt." rääkis näituse kuraator Kathleen Soriano "Aktuaalsele kaamerale".

"Huvitaval kombel on temas väga tugevalt kinnistunud läänelik kunstikaanon. Teda peab vaatama selles kontekstis, mis sel ajal Euroopas toimus. Sest me unustame ära, et Eesti on nii praegu, kui oli ka toona, hingelt Euroopa osa. Te lihtsalt sattusite teisele poolele," sõnas ta.

"Selle näitusega tahame Mägi tagasi tuua sinna, kuhu ta kuulub – kõigi teiste kõrvale," lisas Soriano.

Lisaks Konrad Mägi töödele osaleb näitusel ka Kristina Õllek, kes on galeriisse loonud koha-spetsiifilise installatsiooni, kus saavad kokku Saaremaa paas ja Läänemere vesi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo