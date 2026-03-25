Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

Esmaspäeval avati Londonis näitus enam kui 60 Konrad Mägi teosega. Kunstiteadlane Harry Liivrand rääkis "Terevisioonis", et ühelt poolt tuleb aru saada, et Mägi ei olnud Euroopa kunstiloos oma põlvkonnakaaslastega võrreldes väga originaalne, aga see ei vähenda tema väärtust Eesti jaoks.

Liivranna sõnul on küsimus, kas Konrad Mägi kunstis on maailma mastaabis midagi erilist, kahe otsaga. "Ühelt poolt on ta Eesti kunstiajaloos vaieldamatu klassik ja erakordse värvinägemisega kolorist. Teist temataolist ei ole. Samas kui me võrdleme teda rahvusvaheliselt, proovime vaadata tema põlvkonnakaaslaseid kasvõi Euroopa kunstiajaloo kontekstis, siis peame ikkagi aru saama, et ta ei olnud tollal väga originaalne," märkis Liivrand.

"Selliseid kunstnikke nagu Konrad Mägi leidub ju mitmel teisel maal. Aga see ei vähenda tema tähendust meie jaoks," lisas Liivrand.

"Iga maa kunstiajalugu peab vaatama historistlikult, vaatama seda lugu selle konkreetse maa ajaloo sees, mitte vaatama seda kõrgilt enda maa positsioonilt. Ohoh, meile tuli keegi Konrad Mägi, me laseme ta sõelapõhjaks," rääkis Liivrand viidates Briti väljaandele The Guardian, kus andis kriitik Jonathan Jones Mägi Londoni näitusele hävitava hinnangu.

"Selles mõttes tulistas Jones endale jalga. Ta näitas, et ta ei ole kompetentne seda kunstnikku analüüsima. Aga teiselt poolt, kui me loeme tema skandaali tekitanud artiklit, siis ta esindab ühte sellist kunstikirjutist, mis ulatub tagasi 18. sajandi teise poolde, kui algasid avalikud kunstinäitused Prantsusmaal. See on selline muljel, emotsioonil ja võrdlusel põhinev, kergelt pealiskaudne stiil," sõnas Liivrand.

19. sajandi kunstikriitikas võiski näha ka sõnu nagu "vulgaarne", mida kasutab ka Jones. "Meil sellise kriitikaga mitte keegi ei tegele. Ma arvan, et ta tahab oma kriitikaga ühtlasi ka epateerida. Tõenäoliselt ka kutsuda välja teatavat skandaali, sest paar päeva varem oli tal The Guardianis ilmunud ka kunstisoovituste rubriik, kus Konrad Mägi näitus oli esikohal," märkis kunstiteadlane.

Liivrand usub, et halvustav arvustus võib inimesed just Mägi teoseid täis saalidesse tuua. "Ka halb reklaam võib-olla positiivne. Vaadake, kui palju mängib selline asi rolli filmis. Loed läbi mõne negatiivse arvustuse ja mõtled, et ei saa ometi nii halb olla, ma pean seda nägema ja siis avastad, et see ongi nii halb film."