Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

Näituse eesmärk on tutvustada tallinlastele alates 1988. aastat tegutsevat Konrad Mägi ateljeed ja selle liikmete loomingut. Väljapanekul osalevad 12 kunstnikku on ateljee vilistlased või endiselt ateljee tööga seotud kunstialase kõrgharidusega loovisikud, keda seob soov vaatajat kompositsiooni ja värvi kaudu kõnetada.

Väljas olevad tööd jagunevad nelja kategooriasse: abstraktsed kompositsioonid, maastikud, figuraalkompositsioonid ning portreed. Esitatud on ligi sada maali ning kümmekond Alo Aarsalu kõige uuemat kleepsutehnikas kollaaži.

Näitusel osalevad Alo Aarsalu, Allan Gulli, Margus Meinart, Lemme Haldre, Evi Gailit, Külli Trummal, Mari-Ann Remmel, Koidu Laur, Katrin Moora, Silver Laadi, Kaari Onni ja Maire Aarsalu

Väljapaneku kuraatorid on Maire ja Alo Aarsalu ning seda saab külastada 20. märtsini.