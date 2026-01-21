X!

Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

Kunst
Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus
Vaata galeriid
27 pilti
Kunst

Teisipäeval avati Tallinnas Kadrioru galeriis Tartus tegutseva Konrad Mägi ateljee kunstnike ülevaatenäitus "Värv ja vabadus".

Näituse eesmärk on tutvustada tallinlastele alates 1988. aastat tegutsevat Konrad Mägi ateljeed ja selle liikmete loomingut. Väljapanekul osalevad 12 kunstnikku on ateljee vilistlased või endiselt ateljee tööga seotud kunstialase kõrgharidusega loovisikud, keda seob soov vaatajat kompositsiooni ja värvi kaudu kõnetada.

Väljas olevad tööd jagunevad nelja kategooriasse: abstraktsed kompositsioonid, maastikud, figuraalkompositsioonid ning portreed. Esitatud on ligi sada maali ning kümmekond Alo Aarsalu kõige uuemat kleepsutehnikas kollaaži.

Näitusel osalevad  Alo Aarsalu, Allan Gulli, Margus Meinart, Lemme Haldre, Evi Gailit, Külli Trummal, Mari-Ann Remmel, Koidu Laur, Katrin Moora, Silver Laadi, Kaari Onni ja Maire Aarsalu

Väljapaneku kuraatorid on Maire ja Alo Aarsalu ning seda saab külastada 20. märtsini.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Satu Rämö "Hildur"

15:03

Arvustus. "Hamnetile" on lihtne auhindu anda

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

11:55

Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab Priit Võigemast

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

09:53

Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

20.01

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

20.01

Priit Võigemast: hüpe draamast ooperisse on üsna suur

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

20.01

Arvustus. "Täiuslikud võõrad" paneb piirangud enda kasuks tööle

20.01

Pihelgas: viimaste aastate huvitavamad teosed on tulnud naistelt, aga auhinnad lähevad ikka meestele

20.01

Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

19.01

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

20.01

Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

20.01

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

20.01

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo