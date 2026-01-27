Otseülekanne kell 18.20: Taani kuninga visiidi kontsert
Taani kuninga Frederik X ja kuninganna Mary riigivisiidi puhul toimub Niguliste kirikus pidulik kontsert. Klassikaraadio teeb kontserdist ka otseülekande, mis saab kuulata ka ERR-i kultuuriportaalis.
Taani kuningapaari riigivisiidi auks toimuval kontserdil rõhutatakse Eesti ja Taani tugevaid ajaloolisi ja kultuurilisi sidemeid ning esinevad eesti muusikud, kellel on Taaniga tähendusrikas seos. 2022. aastal võitis Carl Nielseni konkursi viiuldaja Hans Christian Aavik. Metsosopran Iris Oja laulab pikka aega Taani vokaalansamblis Theatre of Voices. Holstebro rahvusvaheline muusikafestival "Klassike dage" on eesti heliloojatelt aastate jooksul tellinud mitu teost – tänapäeva Eesti ühelt väljapaistvamalt heliloojalt Tõnu Kõrvitsalt lausa korduvalt, viimati teose "Valguse sillad". Kontserdil esitab oma loomingut ka Kopenhaagenis resideeruv saksofonist ja helilooja Maria Faust.
Kava:
- Arvo Pärt – These words
Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
- Cyrillus Kreek – Ma tulen taevast ülevelt
Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve
- Tõnu Kõrvits – Bridges of Light
Tuule-Helin Krigul (flööt), Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
- Maria Faust – Si vis amari, ama
II My blood settles all the battles
III Naise kaunim ehe on naeratus
Tuule-Helin Krigul (flööt), Maria Faust (saksofon), Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
- Arvo Pärt – Fratres
Hans Christian Aavik (viiul), Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
- Cyrillus Kreek – Mu süda, ärka üles
Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve
Otseülekannet Niguliste kirikust vahendavad helirežissöör Kaspar Karner ning heliinsenerid Ats Treimaa, Anton Ventsel, Magnus Kaus ja Marvin Inno ja ning toimetaja Anne Aavik.
Otseülekanne algab Klassikaraadios 27. jaanuaril kell 18.20.
Toimetaja: Kaspar Viilup