X!

Otseülekanne kell 18.20: Taani kuninga visiidi kontsert

Muusika
Muusika

Taani kuninga Frederik X ja kuninganna Mary riigivisiidi puhul toimub Niguliste kirikus pidulik kontsert. Klassikaraadio teeb kontserdist ka otseülekande, mis saab kuulata ka ERR-i kultuuriportaalis.

Taani kuningapaari riigivisiidi auks toimuval kontserdil rõhutatakse Eesti ja Taani tugevaid ajaloolisi ja kultuurilisi sidemeid ning esinevad eesti muusikud, kellel on Taaniga tähendusrikas seos. 2022. aastal võitis Carl Nielseni konkursi viiuldaja Hans Christian Aavik. Metsosopran Iris Oja laulab pikka aega Taani vokaalansamblis Theatre of Voices. Holstebro rahvusvaheline muusikafestival "Klassike dage" on eesti heliloojatelt aastate jooksul tellinud mitu teost – tänapäeva Eesti ühelt väljapaistvamalt heliloojalt Tõnu Kõrvitsalt lausa korduvalt, viimati teose "Valguse sillad". Kontserdil esitab oma loomingut ka Kopenhaagenis resideeruv saksofonist ja helilooja Maria Faust.

Kava:

  • Arvo Pärt – These words
    Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
  • Cyrillus Kreek – Ma tulen taevast ülevelt
    Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve
  • Tõnu Kõrvits – Bridges of Light
    Tuule-Helin Krigul (flööt), Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
  • Maria Faust – Si vis amari, ama
    II My blood settles all the battles
    III Naise kaunim ehe on naeratus
    Tuule-Helin Krigul (flööt), Maria Faust (saksofon), Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
  • Arvo Pärt – Fratres
    Hans Christian Aavik (viiul), Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
  • Cyrillus Kreek – Mu süda, ärka üles
    Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve

Otseülekannet Niguliste kirikust vahendavad helirežissöör Kaspar Karner ning heliinsenerid Ats Treimaa, Anton Ventsel, Magnus Kaus ja Marvin Inno ja ning toimetaja Anne Aavik.

Otseülekanne algab Klassikaraadios 27. jaanuaril kell 18.20.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

aasta muusik

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:21

VAT teatri uus lavastus keskendub perele pärast lapse autismidiagnoosi

16:22

Lätis esineb mai lõpus Jack White

16:04

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

15:37

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

15:32

LR kuldasarjas ilmus täiendatud kujul Anu Lambi essee "Keeleuuenduse lõpmattu kurv"

14:42

Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

13:51

Krista Kaer: ükskõik, mis keeles lugemine on ikka parem kui mittelugemine

13:15

Otseülekanne kell 18.20: Taani kuninga visiidi kontsert

13:01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

10:20

Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

26.01

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

26.01

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

13:15

Otseülekanne kell 18.20: Taani kuninga visiidi kontsert

26.01

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

26.01

Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

26.01

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

13:51

Krista Kaer: ükskõik, mis keeles lugemine on ikka parem kui mittelugemine

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo