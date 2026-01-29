X!

Saara Pius liitus teater Nuutrumiga

Saara Pius liitus teater Nuutrumiga
Saara Pius liitus teater Nuutrumiga Autor/allikas: teater Nuutrum
Alates 29. jaanuarist kuulub Nuutrumi loomingulisse koosseisu näitleja Saara Pius.

Nuutrumi juhi Jaanus Nuutre sõnul on Piusi liitumine küpsenud loomuliku ja ajas settinud protsessi tulemusena. Tegemist on läbimõeldud ja väärtuspõhise sammuga teatri strateegilises arengus, mille eesmärk on tugevdada loomingulist kompetentsi ning kasvatada Nuutrumi kunstilist ambitsiooni nii sisu- kui ka vormitasandil.

"Head asjad sünnivad, kui neid tagant ei tõugata – neile tuleb anda aega ise õide puhkeda. Flirtisin mõttega kutsuda Saara Nuutrumi truppi juba suvel, kuid lõpuni loksusid asjad paika veidi hiljem. Oleme elevil ja rõõmsad, et Saara vastas kutsele positiivselt ning on tänasest meie väikese meeskonna liige. Meie eesmärk on pakkuda Saarale mitmekülgseid ja arendavaid materjale, tugevaid lavastajaid ning partnereid, et temas peituv absoluutne näitlejapotentsiaal saaks võimalikult hästi esile tulla," ütles Nuutre.

Pius lisas, et otsus liituda Nuutrumiga tugineb varasematele headele koostöökogemustele ja ühisele väärtusruumile.

"Mul on äärmiselt suur rõõm liituda teater Nuutrumi perega. Juba varem on meil olnud toredad ja soojad suhted ning olen nüüd väga rõõmus, et saan anda oma panuse armsa väiketeatri loometegevusse veelgi enam. Lennukaid ideid ja inspireerivaid teostusi meile," sõnas Pius.

Varasemalt on Saara Pius olnud seotud Nuutrumi lavastusega "Venus karusnahas", jagades peaosa koos näitleja Alo Kõrvega. 5. märtsil esietendub Viimsi Artiumis uuslavastus "Paul – Ettur ja Kuningas", kus Saara Piusil taaskord kandev roll.

Saara Pius lõpetas 2013. aastal Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ning oli  2013–2023 Rakvere teatri näitleja.

Toimetaja: Karmen Rebane

