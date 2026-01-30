Presidendilt teenetemärgi pälvinud Raudsep: tähtis on see, mis on tulemas

Presidendilt Valgetähe IV klassiteenetemärgi pälvinud näitleja ja näitlejate eestkõneleja Gert Raudsep sõnas ERR-ile antud intervjuus, et minevikku vaatamise asemel suunab ta pilgu hoopis tulevikku, sest kõige tähtsam on see, mis töö tulemas on.

Palju õnne, president Alar Karis on määranud teile Valgetähe IV klassi teenetemärgi! Mis tundeid see teis tekitab?

Üllatust.

Miks üllatust?

Ma ei arvanud, et minu tagasihoidlik tegevus peaks ühiskonna poolt sellisel moel tänatud olema. Selles mõttes on see üllatav. Aga muidugi rõõmus üllatus.

Tänavu möödub teil 34 aastat lavakunstikooli lõpetamisest. Selle aja jooksul olete töötanud kolmes koduteatris ning teinud lugematu arvu tele- ja filmirolle. Kui te nendele 34 aastale tagasi vaatate, siis millised rollid teile kõige rohkem südamesse on läinud või mis on teid näitlejana kõige rohkem kujundanud?

Kõige rohkem on kujundanud kolleegid. Kõige tähtsam on see, mis töö tulemas on. Ma ei armasta väga tagasi vaadata. Teatritöö on nagunii ajalik, see tuleb ja kaob kohe. Nii et ma vaatan pigem tuleviku poole kui tagasi.

Kui te ütlete, et teid on kõige rohkem kujundanud kolleegid, siis kas teil on ka mõni suur eeskuju, keda tahaksite välja tuua?

Ei ole. Isegi kui oleks, ma ei küüniks nendeni. Nii et ma olen selles suhtes rahulikult jalad maas.

Lisaks näitlejatööle olete viimased aastad seisnud väga tugevalt näitlejate palkade eest. Mis te arvate, kas see tunnustus, mille te täna saite, võib ka selle eest olla? Ja kas see annab teile lisajõudu, et seda keerulist teed edasi käia?

Ma arvan, et see pigem ongi selle eest. Vaevalt, et minu tagasihoidlik laval kooserdamine mingisugust auhinda väärib.

Ma arvan, et see on jah pigem seotud sellega, et ma olen varem olnud näitlejate liidu esimees ja nüüd olen teatriliidu esimees, küll väikese pausiga, mitte järjest. Me oleme püüdnud seda tööd teha nii hästi, kui me oleme osanud. Ma loodan, et me saame selles osavamaks. Ma ei ütle, et see auhind seda tööd kuidagi mõjutaks – töö on ikka samasugune nii selle auhinnaga kui ilma selle auhinnata. Kultuurivaldkonna kärpeid mõeldes, siis järelikult me väga hästi töötanud ei ole (naerab).

Te jääte oma näitlejatöö osas väga tagasihoidlikuks. Selles presidendi otsuses, kus kõik saajad kirjas on, on teie nime taha ikkagi näitleja pandud.

Jah, ma ka vaatan seda. Ma kuulsin sellest viis minutit tagasi, kui Delfi kultuuritoimetus mulle helistas. Nüüd hakkasid kolleegid õnnitlema ja siis ma võtsin lahti, et mis asi see üldse on.

Aga ma arvan, et amet ongi näitleja. Sellist ametit nagu näitlejate eeskõneleja ei olegi olemas. Aga ma arvan, et see on pigem seotud sellise asjaga nagu huviorganisatsiooni vallas tegutsemine, eestkosteorganisatsiooni vallas tegutsemine, mis on näitlejate liidu endine töö ja teatriliidu praegune töö. Ma ei julge arvata, et see on millegi muu eest.

Uudis on küll väga värske, aga kas plaanite kuidagi eriliselt tähistada ka?

Tähistan õhtul etendusega. Ma ei oska öelda. See kõik on seotud Eesti Vabariigi aastapäevaga, eks ole. Ma tähistan pigem Eesti Vabariigi aastapäeva.