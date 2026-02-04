"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

"Ma olen El Sistema "produkt"," ütles Venetsueela päritolu dirigent Gustavo Dudamel, kellest saab 2026. aasta sügisel New Yorgi Filharmoonikute peadirigent. 1975. aastal vaesuse vastu võitlemise egiidi all loodud muusikahariduse ja noorteorkestrite süsteem ulatub üle kogu Venetsueela ning võimaldab tasuta pilliõpet rohkem kui miljonile lapsele.

Suures osas Venetsueela riigi rahastusel toimiv El Sistema loodi 1975. aastal kapitalistlikes oludes, kuid õitses ka Nicolás Maduro ja Hugo Cháveze valitsusajal. 2007. aastal viis Chávez El Sistema presidendi kantselei alla. Muusikuid on kaasatud valitsuse üritustele ja poliitilistesse kampaaniatesse. El Sistema tipptasemel noorteorkester kannab revolutsionäär Simón Bolívari nime ning tuuritab koos Gustavo Dudameliga maailma esinduslikemates kontserdisaalides ja festivalidel, seljas Venetsueela lipuvärvides dressipluusid, mis olid osa Cháveze käibele võetud rahvuslikust sümboolikast.

"Valitsustele, eriti autoritaarsetele valitsustele on alati meeldinud võtta edulugusid, olgu need kultuuris või spordis, ja siduda neid enda nimega," rääkis Venetsueela asjatundja Mele Pesti, kes leidis, et muusikast ja poliitikast tuleks rääkida eraldi. USA näitel on Kennedy keskus äsja ümber nimetatud Trump Kennedy Centeriks ning helilooja Philip Glass loobus seetõttu oma sümfoonia ettekandest, tõi Pesti näite. "Asi läheb väga keeruliseks. Kellele me siis näitame näpuga ja kellele mitte?"

El Sistemas alustas oma muusikuteed praegu Eestis resideeruv saksofonist Sebastian Tarazona, kes möönis valitsussidemete olemasolu, kuid rõhutas El Sistema positiivset mõju. "See on oma olemuselt sotsiaalprojekt, mis annab ka vaesest ja kuritegelikust keskkonnast noortele võimaluse kultuuri kaudu ühiskonda panustada ja elus edasi jõuda. Enamik Venetsueela muusikuid on üleriigilisest El Sistema võrgustikust osa saanud ja läbi tulnud," rääkis Tarazona.

Euroopa Orkestrite Föderatsiooni president Jüri-Ruut Kanguri sõnul on El Sistema tohutu inspiratsiooniallikas. "See, mis Venetsueelas 50 aastat tagasi tehti, on ainulaadne, sest nii massiliselt pole kuskil mujal õnnestunud noorteorkestrite liikumist teha," rääkis dirigent. Simón Bolívari Noorteorkester on esmaklassilisel tasemel ning annab Venetsueela noortele võimaluse osaleda elitaarses maailmas.

"Selles riigis on igasuguseid probleeme, aga kui vaadata poliitikast mööda, siis see on kindlasti väga äge asi. Riigi toel on ehitatud ka kontserdisaalid ja prooviruumid, kuhu mahub harjutama 3000 inimest," rääkis Kangur. Ta rõhutas, et on kahju, et Venetsueela valitsus muusikuid ära kasutab, aga rõhutas olukorra keerukust. "Mis valikut neil on? Kas nad siis saavad pilli mängida või ei saa. Kui nad vastu hakkavad, siis visatakse nad süsteemist välja. See teine võimalus on neil ära lõigatud," ütles Jüri-Ruut Kangur.

Ladina-Ameerika asjatundja Toomas Alatalu tõdes, et sellises olukorras jäävad kaotajaks kunstiinimesed. "Sa nopid sellest ühiskonnast kõige paremad välja ja finantseerid neid. Sul on, keda välismaailmale näidata ning kes sind samal ajal kiidavad ja kaitsevad. Küsimus ülejäänud maailmale seisneb selles, kas nad keelduvad neid kuulamast või mitte," ütles Alatalu.

Saates arutletakse lähemalt, kas Maduro kinnivõtmine võib ohtu seada El Sistema jätkumise ning millist rolli mängib noorteorkestrite liikumises Venetsueela põhiline ekspordiartikkel nafta.