Eesti kaastootmisisel valminud film võitis Rotterdamis kaks auhinda

Film
"Kõrvalosa" tegijad Autor/allikas: Allfilm
Film

Eesti kaastootmisel valminud Ana Urushadze mängufilm "Kõrvalosa" võitis Rotterdami rahvusvahelisel filmifestivalil (IFFR) žürii eriauhinna ja rahvusvaheliste filmiajakirjanike auhinna.

Rotterdami rahvusvaheline filmifestival on üks Euroopa olulisemaid autorikino festivale, keskendudes uuele filmikeelele ja esilekerkivatele režissööridele.

Festivali keskne võistlusprogramm Tiger Competition on mõeldud julge kunstilise käekirjaga mängufilmidele. Võistlusprogrammi jõudis 12 filmi üle maailma. Esitatud filmide põhjal andis žürii välja kolm auhinda: 40 000 euro suuruse peauhinna ja kaks 10 000 euro suurust žürii eriauhinda.

Põhiprogrammis pälvis Urushadze linateos ühe žürii eriauhinna. Peavõidu sai Jason Jacobsi ja Devon Delmari "Variations on a Theme". Teine zürii eriauhind läks Rootsi-Norra koostööfilmile "La belle année" (režissöör Angelica Ruffier).

Lisaks pälvis "Kõrvalosa" rahvusvaheliste filmiajakirjanike auhinna.

"Kõrvalosa" valmis Gruusia, Eesti, Türgi, Šveitsi ja USA koostöös ning selle stsenarist ja režissöör on Ana Urushadze. Film jutustab loo vananevast ja enesekesksest filmistaarist, kelle maailm satub tasakaalust välja, kui noor naisrežissöör pakub talle oma esimeses filmis vaid tagasihoidlikku kõrvalosa. Film käsitleb võimu, ego ja vananemise teemasid tänapäeva filmitööstuses.

Eesti filmitegijates osalesid filmi loomisel operaator on Rein Kotov, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Harmo Kallaste, värvikorrektsiooni tegi Ivar Taim ning pildi viimistles Tanel Toomsalu.

"Kõrvalosa" on Urushadze teine koostöö Eesti partneritega pärast varasemat filmi "Ohtlik ema", mis pälvis samuti rahvusvahelist festivalitähelepanu.

Peagi jõuab film ka Eesti kinodesse.

Toimetaja: Karmen Rebane

