Kai kunstikeskuse kinos linastub Sirje Runge kureeritud filmivalik

Sirje Runge
Sirje Runge Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Veebruari teises pooles jõuab Kai kunstikeskuse kinos vaatajateni Sirje Runge kureeritud filmiprogramm, mis on loodud dialoogis tema isikunäitusega "Hapral pinnasel. Sirje Runge ja valgus".

Filmid linastuvad neljal õhtul: 13., 14., 21. ja 22. veebruaril. Näitamisele tulevad Alan Parkeri "Pink Floyd: The Wall" (1982), Federico Fellini "Rooma" (1972), Carine Asscheri "James Turrell: Passageways" (1995), Christoph Schaubi "Lõpmatuse arhitektuur" (2018) ning kaks episoodi National Geographic sarjast "Üks kummaline planeet" (2018).

Iga seanss algab videopöördumisega, milles kunstnik avab filmide valiku tausta ning pakub vaatajale võimalikke vaatenurki nende kogemiseks.

"Olen koostanud filmiprogrammi, mis toimib paralleelselt minu näitusega ja moodustab sellega ühtse terviku. Valitud filmid peegeldavad väikest osa sellest, mis on mulle maailmas oluline," rääkis Sirje Runge.

Kinoseanssidele pääseb näitusepiletiga. Kõik filmid linastuvad inglisekeelsete subtiitritega.

Toimetaja: Karmen Rebane

