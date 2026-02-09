X!

Keeleminutid. Kus on sõnas rõhk ja miks see masinale korda läheb?

Kirjandus
Õigekeelsussõnaraamat 2025 on ilmunud
Õigekeelsussõnaraamat 2025 on ilmunud Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kirjandus

Praegune rõhu märkimise süsteem Eesti Keele Instituudi sõnastikes eeldab vaikimisi, et kui sõna järgsilbis on pikk vokaal või kolmas välde, siis on seal ka pearõhk, kuid tegelik hääldus ei vasta sellele alati, kirjutasid "Keeleminutites" EKI vanemteadurid Heete Sahkai ja Liisi Piits.

Eesti keelt peetakse tavaliselt keeleks, kus sõnarõhk on kindlalt esimesel silbil. Enamasti see nii ongi. Ent on terve rühm sõnu, mille puhul ei ole sugugi selge, kas rõhk peaks olema esisilbis või hoopis järgsilbis. Need on võõrsõnad nagu analüüs, marmelaad või laboratoorium, mis moodustavad kokku ligikaudu veerandi eesti keele sõnavarast. Mõnes võõrsõnas on algselt järgsilbis olnud rõhk liikunud ajapikku esisilbile (nt šokolaad, president, kabinet), teistes on see jäänud järgsilpi (nt meditsiin, matemaatika, alternatiivne) ja on sõnu (nt baleriin), kus mõlemad hääldused tunduvad inimestele võrdselt vastuvõetavad. Sõnaraamatud ei anna neil juhtudel infot, kus võiks rõhk paikneda.

Just see probleem tõusis esile, kui Eesti Keele Instituudis hakati arendama kõnesüntesaatorit, mis peab oskama hääldada üksiksõnu – näiteks sõnastikes, keeleõpperakendustes ja kõneteraapias. Erinevalt tavalisest teksti ettelugemisest ei aita siin lausekontekst, vaid masin peab tuginema ainult sellele, mida sõnastik ütleb sõna häälduse kohta. Kui sõnastik aga ei erista, kas rõhk on esisilbil või järgsilbil, võib ka sünteeshääl kõlada ebaloomulikult.

Praegune rõhu märkimise süsteem Eesti Keele Instituudi sõnastikes eeldab vaikimisi, et kui sõna järgsilbis on pikk vokaal või kolmas välde, siis on seal ka pearõhk. Tegelik hääldus ei vasta sellele aga alati – umbes kümnendikul sellistest sõnadest on tegelikus keelekasutuses rõhk siiski esimesel silbil. Kui masin püüab neid sõnu hääldada üksnes reegli põhjal, tekibki kuulajale mulje, et "miski on valesti", sest tehishääl rõhutab sõnades marmelaad ja analüüs viimast silpi.

Lahendusena pakkusime välja uue rõhu märgendamise põhimõtte: sõnastikus tuleks järgsilbis asuvat pearõhku alati märkida, ka siis, kui see langeb kokku vältemärgi või pika vokaaliga. Nii saab selgelt eristada sõnu, kus rõhk on tõesti järgsilbis, nendest, kus seal on küll pikk vokaal või kolmas välde, aga sõna rõhk on liikunud esisilbile. Sama põhimõtet kasutati ka kõnesüntesaatori treenimisel.

Tulemus oli märgatav: uue märgenduse järgi treenitud süntesaator hääldas probleemseid sõnu palju inimlähedasemalt. See näitab, et täpsem ja läbipaistvam rõhu märkimine ei ole kasulik ainult sõnastike kasutajatele ja keeleõppijatele, vaid parandab otseselt ka kõnetehnoloogilisi rakendusi.

Uurimus osutab laiemale küsimusele: kui kindel on eesti keele sõnarõhk tegelikult, mis seda mõjutab ja kuidas see ajas muutub? Et uut märgendussüsteemi saaks sõnaraamatutes laiemalt kasutusele võtta, on vaja neid sõnu veel põhjalikumalt uurida. Kindel on aga see, et kui tahame, et masinad räägiksid eesti keelt loomulikult, peavad nad saama selged juhised – ja need algavad sõnastikust.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Keeleminutid"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:25

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

14:23

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste alustasid turneed Põhja-Ameerikas

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

13:42

Galerii: LX Super Bowli vaheajašõul esines Bad Bunny

10:59

Festivali Dreamscape esinejate hulka lisandus Briti produtsent Aya

10:53

Keeleminutid. Kus on sõnas rõhk ja miks see masinale korda läheb?

10:49

Pildid: Okapi galeriis avati Anu Jakobsoni isikunäitus "Downloads Folder"

10:08

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

08:00

Minu elu muutnud raamat | Johanna Roos ja "Sterne"

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.02

Kristina Norman: läbitöötamata nõukogude vägivald õilmitseb nüüd Ukrainas

10:08

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

07.02

Arus: Puuluubiga tuuritades polnud ühtegi kontserti, kus nad publikut kätte ei saanud

08.02

Contra: tõlgin teksti kuus korda läbi, enne kui toimetajale saadan

08.02

Keelesäuts. Jänku šampanjat ei joo

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

06.02

Arvustus. "Inishmaani igerik": pole see Iirimaa nii halb koht midagi

06.02

Jaan Elken: ma ei ole enam nii noor, et uskuda, et kunstnik probleeme lahendab

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo