X!

Keelenupp. Marsime Marseille'sse ehk Marseillesse

Kirjandus
Marseille
Marseille Autor/allikas: Wikipedia / Christophe Finot / CC BY-SA 3.0
Kirjandus

Võõrnimede käänamine eesti keeles on keeruline teema ning võib tekitada segadust. Jete-Miia Piiriste selgitas keelenupus prantsuse nimede käänamist.

Üldiselt soovitan kontrollida üle nime häälduse originaalkeeles, eriti kui puudub teadmine keele hääldussüsteemist.1 Prantsuse keele häälduse teeb mitteoskajale keerukaks kirjapildi ja häälduse suur erinevus. Näiteks nimes Marseille ei hääldata viimast kolme ning nimes Lille viimast kahte tähte, nime Calais puhul peab teadma, et täishäälikuühend ai hääldub nagu ee ja s ei hääldu. Neid teadmisi läheb vaja kirjalikus tekstis prantsuse nimede käänamisel, kus kasutatakse tihti ülakoma, et tuua kokku prantsuse hääldus ja eesti keele käändelõpud. Näiteks jalutasime sadamalinnas Calais's ja külastasin sugulasi Lille'is.

Võõrnime käänamisel kasutatakse ülakoma siis, kui 

1) kirjapildis on viimane täht kaashäälik, aga häälduses täishäälik, nt nägime Calais' sadamat

2) kirjapildis on viimane täht täishäälik, aga häälduses kaashäälik, nt nägime Lille'i katedraali, tutvusin Voltaire'i [volteeri] kirjavahetusega.

Ülakoma ei panda üldiselt juhul, kui sõna lõpeb nii häälduses kui ka kirjapildis täishäälikuga või mõlemas kaashäälikuga, isegi kui hääldub sõna lõpus oleva kaashäälikuühendi viimasest häälikust erinev kaashäälik: tutvusin Rousseau [russoo] kirjavahetusega, käisin Avignoni [avinjooni] sillal, sõitsime läbi Amiensi [amjaani].

Ülakomata käänamise kõrval võib ülakomaga varianti kasutada, kui häälduses üks silp kaob: normingupärane on nii Cannes'i kui ka Cannesi [kanni], nii Marseille'sse kui ka Marseillesse [marsseisse].

Seega ei soosi mõne prantsuse keele oskaja meelehärmiks praegused eesti keele reeglid võõrnimede käänamisel ülakoma sama palju kui vanasti. Kuna aga ühtki kunagi kehtinud keelenormi valeks ei kuulutata, on ka praegu mööndav endisel viisil ülakomaga käänamine.

***

1 Hääldust saab kontrollida Youtube'ist otsinguga "how to pronounce" või Vikipeediast, kuhu üldjuhul on hääldus lisatud. 

Lisalugemist

Peeter Päll, "Võõrnimekirjutus"

Tuuli Rehemaa, "Ülakoma nimede käänamisel"

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Keelenupp

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:49

Otseülekanne: Tallinna linnahallis restaureeritakse Põldroosi hiigelgobelääni

13:34

Tanel Ingi: meie teatripildis paljud lavastajad lihtsalt jutustavad näitlejatega koos mingit lugu

11:22

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

09:43

Keelenupp. Marsime Marseille'sse ehk Marseillesse

09:31

Tänavuse Tartuffi avab Tai koerafilm

09:26

Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

09:23

Ülevaade. Valga Hot Shorts: Okasroosikese embuses

09:00

Thomas Piketty: Eestis oleks tänapäeval kõigil parem, kui poleks olnud Nõukogude eksperimenti

09:00

Kirjandusfestivali HeadRead kohtumised jõuavad ERR-i kanalitesse

05.07

Galerii: Haapsalu Toomkirik täitus USA iseseisvuspäeval gospeli ja bluusiklassikaga

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:00

Thomas Piketty: Eestis oleks tänapäeval kõigil parem, kui poleks olnud Nõukogude eksperimenti

05.07

Galerii: esimesele Tartu Punchile tõmbas joone alla Viagra Boysi kontsert

02.07

Elmo Nüganen "Armastusest kolme apelsini vastu": esimestel etendustel oli saalis haudvaikus

11:22

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

05.07

Galerii: Pärnus avati Jüri Arraku sünniaastapäevale pühendatud näitus

04.07

Galerii: Tallinnas Kalevi staadionil algas Eestimaa võimlemispidu

04.07

Galerii: Tartus toimub esimest korda popmuusikafestival Tartu Punch

05.07

Rannarahva festival toob Viimsi vabaõhumuuseumisse muusika ja värske näituse

04.07

Gerda Kordemets toob Tõstamaa mõisas lavale kurva komöödia

05.07

Jõnn Sooniste: raamatukogude arengukava pakub uut vaadet Tallinna linnaruumile

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo