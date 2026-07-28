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Keelenupp. Väike sõna, aga suur vahe

Kirjandus
Elektriliinid
Elektriliinid Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

Sõna tänu sobib kasutada siis, kui põhjus on positiivne või väljendab tänulikkust, negatiivse tagajärje puhul on täpsem kasutada sõna tõttu, kirjutab Kätlin Goos keelenupus.

Mõnikord kasutatakse midagi ebameeldivat kirjeldades sõna tänu, näiteks "Tänu tormile jäi elektrita terve Rakvere kesklinn."

Tegelikult pole tormi tekitatud kahjus midagi tänuväärset ja sõna tänu võib muuta kogu lause tähenduse eksitavaks. Sellises lauses on parem kasutada sõna tõttu: "Tormi tõttu jäi elektrita terve Rakvere kesklinn."

Sõna tänu sobib kasutada selleks, et väljendada tänulikkust või meeldivat tulemust: "Tänu Elektrilevi kiirele tegutsemisele õnnestus elekter kiiresti taastada."

Niisiis on lihtne meeles pidada: kui oled millegi eest tänulik, vali sõna tänu, kui aga mitte, on parem tõttu. See väike erinevus muudab väga palju lause tähendust. Keele ilu seisneb sageli just pisiasjades, sest üksainus sõna võib kogu lause mõtte paremaks ja selgemaks teha või valeks ja mitmeti mõistetavaks muuta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Keelenupp

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