Keelenupp. Suur süda ja palav armastus Eesti moodi

Sõnast armastatud saanud kulunud klišee, mida kasutatakse sageli ka siis, kui jutt ei käi tegelikust armastusest. Mitme juhtumi puhul oleks täpsem rääkida hoopis populaarsusest, austusest või poolehoiust, kirjutas Asta Õim keelenupus.

Suure südamega on kahe tähendusega. Süda kui emotsioonide asupaik mahutab nii positiivseid kui ka negatiivseid tundmusi. Sestap ongi suure südamega inimene kas headust täis või vastupidi – viha ja vimma täis. Arvas ju vanarahvaski, et kui laps looma südant sööb – kasvada ta vihaseks ja suure südamega.

Esimene, headuse tähendus on meile väga armas. Nii armas, et me võrdsustame selle armastuse tähendusega. Sealjuures me unustame, et armastuse mõistel on kaks aspekti: see võib olla kas meeleline või altruistlik. Tõepoolest, inimene armastab oma ema, last või kodumaad teistmoodi armastusega kui kallimat. Eesti keeles on lause ma armastan sind prototüüpselt suunatud vastassoo, meelelise armastuse poole ja on selgelt intiimne. Mida, muide, me väga ei afišeerigi.

Sama lugu on omadussõna funktsioone täitva tud-kesksõnaga armastatud. Anname sellest mitte-eestlaslikult teada kõnes ja kirjas igal sammul – meie suur süda ju mahutab nii neid, keda me päriselt armastame ja kellest hoolime, kui ka kõiki neid, kes on üksnes nägupidi tuttavad, kui sedagi, aga seevastu nimekad. Nii kohtame väljendeid armastatud artist, armastatud lauljatar ja armastatud klassik. Kuidas muidu, väljapaistvat isikut tuleb ju armastada! Keeleliselt ei tule. Pigem võib see isik väga meeldida, teda võib kõrgelt hinnata, austada, olla tema tulihingeline fänn jne. Või on asi lihtsalt selles, et kirjutajal ei ole muud head epiteeti parasjagu käepärast võtta ja sõnaraamatuisse klõpsata ei viitsi või pole aega?

Armastatud-sõnaga paistab minevat samamoodi, nagu juhtus mõne aasta eest sõnaga legendaarne, kui selle tiitli kandjaks sai iga vähegi tuntud nägu. Meie keelekeskkonnas aga ei ole kinnistunud ega tavapärane, et me kõiki aina ja üha armastame, olgu või altruistlikult. Tegelikult on igaks juhtumiks muid keelelisi valikuid, kuidas seda altruistlikku tundmust väljendada: sümpaatne, meeldiv, karismaatiline, kena; auväärne, auväärt, austatud, armastusväärne; populaarne (kingamudel, söögikoht), meelis- (suvituspaik), südamelähedane, hingelähedane, hingeminev (muusika, film), tugevasti puudutav. Mõni ülipopulaarne isik võib olla lausa paljude ebajumal.

Kui kasutada sõna armastatud, mis on ju iseenesest sisukas ja ilus sõna, oleks siiski hea täpsustada, kelle tundmustega on tegemist. Näiteks rahva, noorte, laste, millegi harrastajate, poolehoidjate seas või poolt armastatud, meie armastatud (õpetaja) jne.

Meediamehed ja -naised on meil samuti õige suure ja tulise südamega – kui näib, et armastatud-sõnast jääb väheks, lisatakse palavalt ning kallutatakse sellega armastust meelelisuse suunas veelgi. Paraku võib tulemus olla pehmelt öeldes võlts ja kohati koomilinegi, eriti kui see puudutab elutuid või abstraktseid asju: Palavalt armastatud telenägu hoidis teemast rääkides pisaraid tagasi. Palavalt armastatud komöödia. Palavalt armastatud Eesti muusika. Palavalt armastatud Uncle Pauli värske kollektsioon. Palavalt armastatud India toit. Palavalt armastatud bränd. .. baar on küll palavalt armastatud nii kohalike kui ka turistide seas.

Palav armastus seob stereotüüpselt meest ja naist, ning las see jäädagi parem erootika pärusmaaks. Palava sünonüümid on tedagi kuum, tuline, põlev, kirglik, meeletu, ennastunustav. Eks proovige neid kasutada eespool esitatud palavalt armastatud näidetes. Kuidas õnnestub?