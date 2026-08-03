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Keelenupp. Välja kasutusväli laieneb

Kirjandus
Viljapõld. Pilt on illustratiivne.
Viljapõld. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Olev Kenk / ERR
Kirjandus

Sõna väli sobib hästi tähistama põldu, maa-ala või näiteks magnetvälja, kuid tegevusvaldkondade kirjeldamisel tasub selle kasutamist kaaluda ning eelistada lühemaid ja loomulikumaid väljendeid, mis muudavad teksti selgemaks, kirjutas Anu Nurk keelenupus.

Sõnaga väli tähistatakse otseses tähenduses tasast metsatut maa-ala või põllu osa, kuid selle kõrval liitsõnades abstraktsemalt ala või ruumi, mida täiendosa täpsustab: mänguvälirukkivälilahinguvälimagnetvälijõuvälimõjuvälitõuke– ja tõmbevälielektriväli. Nüüd on väli hakanud omandama veel üht kujundlikku, abstraktset tähendust, millega peetakse silmas tegevus- või uurimisvaldkonda. 

Sellise metafoorse kasutuse taga võib oletada mõjutusi inglise sõnast field ja vene sõnast поле. Näiteks väljendid field of activity või поле деятельности on eesti keeles saanud endale tegevusala kõrval ka vaste 'tegevusväli'.

Mõnikord võib aga liitsõna lõppu pandav väli mõjuda tehislikult ja osutuda ülearuseks, muutes sõnastuse hoopis kohmakamaks. Samuti saab mõtte sageli edasi anda ka lihtsamalt ja täpsemalt muude sõnadega või üldse ümber sõnastades.

  • sotsiaaltööväljal töötav spetsialist > sotsiaaltöö spetsialist ~ sotsiaalvaldkonna töötaja
  • Eesti disainiväljal toimuvad muutused > Eesti disainis toimuvad muutused 
  • Kunstiväljal on ikka kardetud, et kui emadusest teada saadakse, ei pakuta enam suuri projekte … > Naiskunstnike seas on ikka kardetud …
  • Mis toimub Hollandi kunstiväljal→ Mis toimub Hollandi kunstielus?
  • Oodatud on kõik haridusväljal tegutsejate ettepanekud > hariduspõllul ~ hariduse vallas tegutsejate ettepanekud

Soovitus: enne kui moodustad uue väli-lõpulise liitsõna, küsi endalt, kas see annab midagi juurde või saaks ka teistmoodi läbi. Selgus on hea keele tähtsaim mõjuväli.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Keelenupp

kirjandusministri juures

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