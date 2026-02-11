John Legend esineb sel suvel Tartus

Värske tuuri ajal liigub Legend klaveri, isiklike meenutuste ja hittlugude esitamise vahel, vaadates nii tagasi oma eluteele, mis on toonud ta väikestelt kirikuesinemistelt ja stuudiosessioonidest üleilmsetele lavalaudadele. "Esimest korda pakkusin ma oma demolugu aastal 1999," on ta meenutanud. "Aga ma sain lepingu alles aastal 2004. See tähendab, et ma õppisin vastupidavust, saama hakkama äraütlemistega ning samas ikka uskusin enda häälde."

John Legend, sünninimega John Roger Stephens, alustas oma muusikuteed saates Lauryn Hilli klaveril loos "Everything is Everything" ning pakkudes taustavokaali sellistele tegijatele nagu Jay-Z ja Alicia Keys. Tema läbimurre saabus aga albumiga "Get Lifted" (2004), mis ilmus tema 26. sünnipäeval ning mille avalugu oli praeguseks juba klassikaks saanud "Ordinary People".

"Get Lifted" albumi järel jätkas Legend loominguga, mida iseloomustavad soul'i, R&B ning popi elemendid. Lisaks muusikale on ta kaasa löönud filmides, Broadwayl, teles ning teeninud haruldase EGOT staatuse ehk siis pälvinud neli suurt Ameerika meelelahutusauhinda – Emmy, Grammy, Oscar ja Tony.