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Galerii: 12-kordne Grammy-võitja John Legend andis Tartus kontserdi

Muusika
John Legend Tartus
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26 pilti
Muusika

Kolmapäeval andis Tartu lauluväljakul kontserdi 12-kordne Grammy võitja John Legend.

Tartus toimunud kontsert oli täis laule ja lugusid. Legend liikus klaveri, isiklike meenutuste ja hittlugude esitamise vahel, vaadates nii tagasi oma eluteele, mis on toonud ta väikestelt kirikuesinemistelt ja stuudiosessioonidest globaalsetele lavalaudadele.

John Legend astus muusikamaailma tasakesi, mängides klaverit Lauryn Hilli loole "Everything is Everything" ning pakkudes taustavokaale sellistele tegijatele nagu Jay-Z ja Alicia Keys. Tema läbimurre saabus 2004. aastal albumiga "Get Lifted".

Tartus sai kuulda kõiki Legendi karjääri defineerinud hetki. "Kui ma kirjutan, siis see on alati segu autobiograafiast ja ma lasen loomeprotsessil end viia sinna, kuhu ta mind tahab juhtida. Ma tahan, et kõik tunduks autentne."

"Get Lifted" albumi järel jätkas Legend loominguga, mida iseloomustavad soul'i, R&B ning popi elemendid.

Lisaks muusikale on ta kaasa löönud filmides, Broadwayl, teles ning teeninud haruldase EGOT staatuse. EGOT on lühend neljast suurest Ameerika meelelahutusauhinnast – Emmy, Grammy, Oscar ja Tony –, mille võitmine märgib erakordset saavutust kõigis neljas valdkonnas.

Kontserdi avas Anett koos Frederik Küütsi ja Johannes Laasiga kitarridel.

Toimetaja: Karmen Rebane

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