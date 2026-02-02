Grammyde aasta albumi tiitli pälvis esimest korda hispaaniakeelne album

Kokku jagati auhindu 95 kategoorias. Kendrick Lamar, kel oli auhindade jagamise eel ka kõige rohkem nominatsioone, kokku üheksa, lahkus gaalalt viie auhinnaga, sh ka ühes põhikategoorias ehk aasta salvestis SZA-ga kahasse tehtud loo "Luther" eest.

Lisaks võidutses Lamar kategooriates aasta räppalbum ("GNX"), aasta räpplugu ("TV Off"), aasta meloodilise räpi esitus ("Luther" koos SZA-ga) ning aasta räppesitus (Clipse'i lugu "Chains & Whips", millel Lamar kaasa teeb).

Nüüdseks kokku 27 Grammyt võitnud Lamar on tänasest muusikaauhindade ajaloo kõige edukam räppar. Pühapäeva öösel jättis ta seljataha 25 Grammyga Jay-Z.

Ülejäänud kolm suuremat kategooriat said kõik erineva võitja. Aasta albumi Grammy pälvis Puerto Rico superstaar Bad Bunny oma kuuenda sooloalbumi ""Debí tirar más fotos" eest. Bad Bunnyst sai teine ladina-ameeriklane ning albumist esimene hispaaniakeelne album, mis "peaauhinna" pälvinud.

Bad Bunny esineb järgmisel nädalavahetusel ka Super Bowli vaheaja-šõul. USA president Donald Trump nimetas otsust usaldada vaheaeg just puertoriikolasest Bad Bunny kätte "täiesti naeruväärseks". Pühapäeva öösel toimunud Grammyde jagamisel kandsid mõned artistid presidendile mõeldes ka rinnamärke kirjaga "Peatage ICE". Kokku võitis Bad Bunny kolm Grammy auhinda.

Aasta looks valiti tugevate nominentide hulgast Billie Eilishi "Wildflower". Parima uue artisti Grammy viis koju möödunud aastal oma teise stuudioalbumi "The Art of Loving" avaldanud 26-aastane briti pop-soul'i laulja ja laulukirjutaja Olivia Dean.

Kantripopi ja -räpi artist Jelly Roll pälvis kolm Grammy auhinda. Lady Gagale anti kuldne grammofon üle kahes kategoorias: aasta tantsupopi salvestis ("Abracadabra") ning aasta vokaalpopi album ("Mayhem").

Esimese Grammy pika karjääril jooksul võitis ka briti rokkansambel The Cure. Kaks auhinda pälvis ka Leon Thomas kategooriates aasta R&B album ning aasta traditsioonile R&B esitus.

Neljandat korda välja antud Dr. Dre Global Impact Awardi päkvis produtsent, laulukirjutaja, laulja ja räppar Pharrell Williams.

Grammyde teleülekannet juhtis Trevor Noah. Teiste hulgas astusid üles Justin Bieber, Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Lauryn Hill, Slash, Pharrell Williams jt.

Aasta album

Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos"

Justin Bieber "Swag"

Sabrina Carpenter "Man's Best Friend"

Clipse, Pusha T & Malice "Let God Sort Em Out"

Lady Gaga "Mayhem"

Kendrick Lamar "GNX"

Leon Thomas "Mutt"

Tyler, The Creator "Chromakopia"

Aasta lugu

Lady Gaga "Abracadabra"

Doechii "Anxiety"

Rosé, Bruno Mars "APT."

Bad Bunny "DtMF"

Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami "Golden [From "KPop Demon Hunters"]"

Kendrick Lamar, SZA "Luther"

Sabrina Carpenter "Manchild"

Billie Eilish "Wildflower"

Aasta salvestis

Bad Bunny "DtMF"

Sabrina Carpenter "Manchild"

Doechii "Anxiety"

Billie Eilish "Wildflower"

Lady Gaga "Abracadabra"

Kendrick Lamar, SZA "Luther"

Chappell Roan "The Subway"

Rosé, Bruno Mars "APT."

Parim uus artist

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Aasta produtsent, mitte-klassikaline

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Aasta laulukirjutaja, mitte-klassikaline

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Aasta sooloesitus popis

Justin Bieber "Daisies"

Sabrina Carpenter "Manchild"

Lady Gaga "Disease"

Chappell Roan "The Subway"

Lola Young "Messy"

Aasta vokaalpopi album

Justin Bieber "Swag"

Sabrina Carpenter "Man's Best Friend"

Miley Cyrus "Something Beautiful"

Lady Gaga "Mayhem"

Teddy Swims "I've Tried Everything But Therapy (Part 2)"

Aasta tantsupopi salvestis

Selena Gomez, Benny Blanco "Bluest Flame"

Lady Gaga "Abracadabra"

Zara Larsson "Midnight Sun"

"Just Keep Watching" filmist "F1 film"

PinkPantheress "Illegal"

Aasta tantsumuusika/elektrooniline album

FKA Twigs "Eusexua"

Fred Again.. "Ten Days"

PinkPantheress "Fancy That"

Rüfüs Du Sol "Inhale / Exhale"

Skrillex "F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3"

Aasta rokkalbum

Deftones "Private Music"

Haim "I Quit"

Linkin Park "From Zero"

Turnstile "Never Enough"

Yungblud "Idols"

Aasta rokklugu

Nine Inch Nails "As Alive as You Need Me to Be"

Sleep Token "Caramel"

Hayley Williams "Glum"

Turnstile "Never Enough"

Yungblud "Zombie"

Aasta alternatiivmuusikaalbum

Bon Iver "Sable, Fable"

The Cure "Songs of a Lost World"

Tyler, the Creator "Don't Tap the Glass"

Wet Leg "Moisturizer"

Hayley Williams "Ego Death at a Bachelorette Party"

Aasta R&B album

Giveon "Beloved"

Coco Jones "Why Not More?"

Ledisi "The Crown"

Teyana Taylor "Escape Room"

Leon Thomas "Mutt"

Aasta R&B lugu

Kehlani "Folded"

Summer Walker "Heart of a Woman"

Chris Brown, Bryson Tiller "It Depends"

Durand Bernarr "Overqualified"

Leon Thomas "Yes It Is"

Aasta räppalbum

Clipse, Pusha T ja Malice "Let God Sort Em Out"

GloRilla "Glorious"

JID "God Does Like Ugly"

Kendrick Lamar "GNX"

Tyler, the Creator "Chromakopia"

Aasta räpplugu

Doechii "Anxiety"

Clipse, John Legend, Voices of Fire "The Birds Don't Sing"

Tyler, The Creator, Glorilla, Sexyy Red, Lil Wayne "Sticky"

Glorilla "TGIF"

Kendrick Lamar, Lefty Gunplay "TV Off"

Aasta kaasaegse kantri album

Kelsea Ballerini "Patterns"

Tyler Childers "Snipe Hunter"

Eric Church "Evangeline vs. the Machine"

Jelly Roll "Beautifully Broken"

Miranda Lambert "Postcards From Texas"

Aasta folkalbum

Rhiannon Giddens, Justin Robinson "What Did the Blackbird Say to the Crow"

Patty Griffin "Crown of Roses"

I'm With Her "Wild and Clear and Blue"

Jason Isbell "Foxes in the Snow"

Jesse Welles "Under the Powerlines (April 24 – September 24)"

Aasta ladinapopi album

Rauw Alejandro "Cosa Nuestra"

Andrés Cepeda "Bogotá (Deluxe)"

Karol G "Tropicoqueta"

Natalia Lafourcade "Cancionera"

Alejandro Sanz "¿Y ahora qué?"

Aasta vokaal-jazz'i album

Dee Dee Bridgewater, Bill Charlap "Elemental"

Terri Lyne Carrington, Christie Dashiell "We Insist 2025!"

Samara Joy "Portrait"

Michael Mayo "Fly"

Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,

Keyon Harrold, Rachel Eckroth "Live at Vic's Las Vegas"

Aasta instrumentaal-jazz'i album

Chick Corea, Christian McBride, Brian Blade "Trilogy 3 (Live)"

Sullivan Fortner Featuring Peter Washington, Marcus Gilmore "Southern Nights"

Branford Marsalis Quartet "Belonging"

John Patitucci Featuring Chris Potter, Brian Blade "Spirit Fall"

Yellowjackets "Fasten Up"

Aasta globaalmuusika album

Siddhant Bhatia "Sounds Of Kumbha"

Burna Boy "No Sign of Weakness"

Youssou N'Dour "Eclairer le monde – Light the World"

Shakti "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)"

Anoushka Shankar Featuring Alam Khan, Sarathy Korwar "Chapter III: We Return to Light"

Caetano Veloso, Maria Bethânia "Caetano e Bethânia Ao Vivo"

Aasta heliriba visuaalses meedias (st filmis ja televisioonis)

"How to Train Your Dragon", helilooja John Powell

"Severance: Season 2", helilooja Theodore Shapiro

"Sinners", helilooja Ludwig Göransson

"Wicked", heliloojad John Powell ja Stephen Schwartz

"The Wild Robot", helilooja Kris Bowers

Aasta visuaalse meedia tarbeks kirjutatud lugu

Nine Inch Nails "As Alive as You Need Me to Be" (filmist "Tron: Ares")

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami "Golden" (sarjast "KPop Demon Hunters"]

Milest Caton "I Lied to You" (filmist "Sinners")

Elton John, Brandi Carlile "Never Too Late" (filmist "Elton John: Never Too Late")

Jayme Lawson "Pale, Pale Moon" (filmist "Sinners")

Rod Wave "Sinners" (filmist "Sinners")