Tänavu toimub viiendat korda visuaalkunstifestival Viljandi Tuled

Kunst
Viljandi Tuled
Viljandi Tuled Autor/allikas: Kerttu Kruusla
Kunst

13. kuni 15. veebruarini toimub Viljandis viiendat korda visuaalkunstifestival Viljandi Tuled, mis toob linnaruumi valgusinstallatsioonid ja laia sündmuste programmi.

Festival algab 13. veebruaril avasündmusega Viljandi lauluväljakul. Avasündmusel valivad muusikat DJ-d Karl Robert Saaremäe ja Rait Õunapuu. Õhtu jooksul süttib Artistic Flow tule-show, süüdatakse Kerli Kore loodud tuleskulptuur ning avatakse näeb Rene Liivamägi ja Tõnis Koppeli loodud valgusinstallatsioon "Sulav syda". Avaõhtu jätkub kontsertpeoga Konservatooriumis, kus esineb ansambel koosolus The Crosslegs ning plaate keerutab DJ Kaisa Ailt.

14. veebruaril toimub festivali raames Rüki Galeriis Drink and Draw joonistus-sessioon. Laupäevaõhtune programm jätkub Konservatooriumis kontsert-peoga, kus esineb esmakordselt Viljandis Kitty Florentine.

15. veebruaril on fookuses jätkuvalt üle linna paiknevad valgusinstallatsioonid, mis moodustavad festivali visuaalse tuuma. Festivalil osalevad kunstnikud ja loovkooslused on TÜVKA IV visuaaltehnoloogid juhendaja Urmas Lüüsiga, Viljandi Kunstikool, Rene Liivamägi ja Tõnis Koppel, KREAT MINDS, Ave Palm ja Mansoor Hosseini, Peeter Ora, Loore Tuuli Leilop ning Triipkood. 

Viiendat korda toimuv visuaalkunstifestival Viljandi Tuled keskendub visuaalkunsti, heli ja valguse koosmõjule ning pakub külastajatele võimalust kogeda Viljandit tavapärasest veidi erinevas keskkonnas. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

