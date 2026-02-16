Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

"Müüa maja Raplas" on Kaido Ole pihtimuslik maalinäitus oma kunagise kodulinna Rapla Riinimanda galeriis, kus kunstnik jätab omal viisil hüvasti kodumajaga. Näituse avamisel esitleti ka teise Raplamaa mehe, teatrikriitik Margus Mikomägi uut raamatut "Koguja kuld", mille kujundas Kaido Ole.

Kunstnik Kaido Ole ütles, et näitus sai pealkirja "Müüa maja Raplas" põhjusega.

"Sellepärast, et päriselt on müüa maja Raplas, minu kodumaja on see. See tuli kuidagi ekspromt, terve see näitus tuli väga ekspromt. Kõigepealt tuli ju Margus Mikomäel raamat välja. Ma arvan, et see oligi Marguse mõte, et teeks Raplas ka midagi."

Ajakirjanik ja teatrikriitik Margus Mikomägi meenutas aega sajandivahetuse paiku, kui Kaido Olest sai tuntud kunstnik ning talle tehti samuti ettepanek tulla maalinäitusega Raplasse. Kuid siis Ole keeldus.

"Ja siis tal südametunnistus hakkas valutama, et Raplas tuleb ka näitus teha. Et saaks nagu andeks selle nii-öelda ülbe käitumise," sõnas Mikomägi.

Riinimanda galeriis on väljas üheksa Kaido Ole tööd. Kaks kõige suuremat maali valmisid mullu ja neid pole varem eksponeeritud. Näituse ehe on osa 2006. aastal valminud maaliseeriast "Ettevaatust tikud", kus kunstnik mängib lõuendil mõttega, mis tunne on, kui kodumaja maha põleb.

"Maja põlemine või üldse põlemine, see on kuidagi alati hinge läinud. Juba lapsepõlvest, ma mäletan, kui vanaema ütles, et vaata, kui välk sisse lööb, siis on niimoodi, et tükk aega ei ole mitte midagi ja siis on äkki terve maja korraga leekides. Ma mõtlesin, et ma proovin selle meie maja peal läbi. Ma võtsin projekti pealt täpselt needsamad mõõdud, tegin sellise pabermaketi ja põletasin teda. Ma tahtsin näha, mida ma tunnen, et isegi maketi kujul, kas ta tähendab midagi ja kui palju ta tähendab," selgitas Ole.

Äsja ilmunud raamat "Koguja kuld" koondab Margus Mikomägi viimaste aastate parimad kirjutised, kusjuures nuttev ja naerev mask on ikka kõrvuti. Teose kujundas oma maalivalikuga Kaido Ole.

"Julgesin Kaidole teha ettepaneku. Ma olen juba ammu tahtnud, et ajakirjandus oleks ka kunst. Või et raamat oleks kunst," ütles Mikomägi.

Kaido Ole näitus Raplas Riinimanda galeriis jääb avatuks 5. aprillini.