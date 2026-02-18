X!

Paavli kultuurivabrikus astub üles Atlanta DJ ja produtsent Nikki Nair

Nikki Nair
Nikki Nair Autor/allikas: Jason Lindner
16. mail astub Paavli.CLUB üritustesarja raames tantsumuusika produtsent Nikki Nair, kes pälvis mõni aasta tagasi palju tähelepanu seoses oma koostööga Hudson Mohawke'iga.

Knoxville'is üles kasvanud ja hiljem Atlanta klubiskeenes kanda kinnitanud artist on tuntud oma mängulise stiili poolest. Tema helikeeles on korraga olemas huumor, tehniline täpsus ja toores füüsilisus, ta sulatab piire breakbeat'i, bassimuusika, techno ja electro vahel.

Alates 2018. aastast on Nikki Nair andnud välja hulga lühiplaate, tema loomingut on avaldanud peamiselt eksperimentaalsele tantsumuusikale keskenduvad plaadifirmad nagu Pretty Weird, Gobstopper, Scuffed, TRAM Planet, Dirtybird, Banoffee Pies ja Muy Muy Ltd. Hiljuti ilmus EP "Violence Is The Answer" (Future Classic), kus teevad kaasa Yunè Pinku, Uffie, Blaketheman1000 ja Harmony. 

Koostöö Hudson Mohawke'iga singlil "Set The Roof" tõi talle laiemat rahvusvahelist tähelepanu ning jõudis ka Pitchforki ja Resident Advisori aasta parimate lugude nimekirjadesse.

Toimetaja: Kaspar Viilup

