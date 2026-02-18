X!

Vaata: Kumu 20. sünnipäeva vestlusring "Uus kunstimuuseum: kirik või kaubamaja?"

Kunst
Foto: Stanislav Stepaško
Kunst

Kumu kunstimuuseumi 20. sünnipäeva raames toimub vestlusring, mis vaatas tagasi Kumu sünniaegadesse, meenutades rahvusvahelise arhitektuurikonkursiga kaasnenud ootusi ning poliitilisi ja ühiskondlikke arutelusid Eesti Kunstimuuseumi esindushoone rajamise ümber.

Vestlusringis osalesid Eesti Kunstimuuseumi endine peadirektor Marika Valk, arhitektuuriajaloolane ja Eesti Kunstiakadeemia professor Mart Kalm, Kumu kunstimuuseumi esimene direktor Sirje Helme, Tartu kultuurikeskuse Siuru juht Aavo Kokk ning kunstnik Karl Joonas Alamaa. Vestlust modereeris Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.

Kui Kumu 17. veebruaril 2006 avati, oli see esimene spetsiaalselt muuseumiks ehitatud hoone Eestis. Vestlusringis oli jututeemaks nii Kumu kontseptsioon, Tartusse plaanitud Siuru potentsiaal kui ka muuseumi- ja kunstivälja arengud viimase 20 aasta jooksul. Milline oli arusaam kaasaegsest kunstimuuseumist aastal 2006, mida ootame täna ja kuidas kujutame ette tulevikku? Kuidas näeb kunstimuuseumi kunstnik ning milliseid rahvusvahelisi praktikaid võiks eeskujuks võtta?

Toimetaja: Kaspar Viilup

