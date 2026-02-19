X!

Kirjastuste liit valis aasta raamatusõbraks Mart Juure

Kirjandus
"Presidendi raamatuklubis" on külas Andrus Kivirähk Autor/allikas: Ken Mürk
Kirjandus

Neljapäeval, 19. veebruaril 2026 kuulutas Eesti Kirjastuste Liit välja 2025. aasta raamatusõbra. Sel korral pälvis tiitli Mart Juur.

"Aasta raamatusõber on paljude poolt armastatud Mart Juur, kes oma sisukate, heatahtlike ja humoorikate raamatututvustustega on lugema meelitanud paljusid inimesi ning keda oodatakse esinema ja lugejatega kohtuma," sõnas Eesti Kirjastuste Liidu juhatuse liige ja kirjastuse Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar.

Raamatusõbra tiitlit antakse välja alates 2014. aastast ja nüüdseks on juba kolmeteistkümnel korral tunnustatud kirjandus- ja kirjastamisvaldkonnas silma paistnud või sellele valdkonnale tähelepanu juhtinud isikut või organisatsiooni.

Tiitlisaaja saab 30 liidu liikmelt kingituseks aasta parima raamatu ning tunnustust jääb meenutama aukiri.

Varasemalt on tiitli saanud näiteks Tallinna Kirjanduskeskus, kirjandusfestivali Prima Vista korraldustoimkond, Kai Väärtnõu, Tiina Liinak. Täisnimekirjaga tiitlisaajatest saab tutvuda siin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

17:00

Kirjastuste liit valis aasta raamatusõbraks Mart Juure

15:24

Henrik Ehte: tahame Funk Embassyga jõuda Grammydele ja igasse Eestimaa nurka

13:16

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

11:35

Aivar Kulli ajalootund. Karl Ast Rumori ajaloofilosoofia

10:37

Otse kell 19: Vanemuises antakse üle Tartu Kultuurikandja 2025 auhinnad

10:30

Ansambel Tulem: kõige olulisem on, et muusika oleks südamega tehtud

10:18

"Plekktrummi" külaline on Priit Võigemast

10:15

Kivirähk: president ei ole nii ere tüüp, et humorist temast kirjutada tahaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:15

Kivirähk: president ei ole nii ere tüüp, et humorist temast kirjutada tahaks

16.02

Arvustus. "Meie Erika" proovib liialt vaatajale meeldida

18.02

Galerii: Koolitants tõi Võru Kandle lavale mitmekülgsed tantsud

18.02

Grigorjeva: inimkond võiks hakata enda kohta teistsuguseid lugusid rääkima

18.02

Ülevaade. Presidendid, klounid ja doping ehk Eesti dokiaasta 2025

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

18.02

Lavakunstikooli XXXII lend toob Rakveres lavale diplomitöö "Kõik on jokk, proua minister"

18.02

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

13:16

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

18.02

Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo