Kirjastuste liit valis aasta raamatusõbraks Mart Juure

"Aasta raamatusõber on paljude poolt armastatud Mart Juur, kes oma sisukate, heatahtlike ja humoorikate raamatututvustustega on lugema meelitanud paljusid inimesi ning keda oodatakse esinema ja lugejatega kohtuma," sõnas Eesti Kirjastuste Liidu juhatuse liige ja kirjastuse Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar.

Raamatusõbra tiitlit antakse välja alates 2014. aastast ja nüüdseks on juba kolmeteistkümnel korral tunnustatud kirjandus- ja kirjastamisvaldkonnas silma paistnud või sellele valdkonnale tähelepanu juhtinud isikut või organisatsiooni.

Tiitlisaaja saab 30 liidu liikmelt kingituseks aasta parima raamatu ning tunnustust jääb meenutama aukiri.

Varasemalt on tiitli saanud näiteks Tallinna Kirjanduskeskus, kirjandusfestivali Prima Vista korraldustoimkond, Kai Väärtnõu, Tiina Liinak. Täisnimekirjaga tiitlisaajatest saab tutvuda siin.