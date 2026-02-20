Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

2025. aastal avati Kumus näitus "Õed Meid. Avangard ja argielu" ja lavale toodi sõnalismuusikaline põimik "Sõsarkond". See on lugu kolmest õest, Kristine, Lydia ja Natalie Meist, kes astusid Eesti kunstiellu 1910. aastate teisel poolel ja omavad erilist kohta kodumaise modernismi klassikute seas.

Raadioteatris esietenduv helirännak "Sõsarkond" tugineb Kristine, Lydia ja Natalie mälestuste ning kirjakatketel, avades õdesid ja aega, milles nad elasid. Materjalidena on kasutud ka Kai Stahli raamatut ,,Ainulaadne sõsarkond" ja teost ,,Neiud kui Lutsud. Natalie Mei kirjad Karin Lutsule".

Emili Rohumaa ja Hele Palumaa Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Esitavad näitlejad Emili Rohumaa, Kristina Preimanni ja Hele Palumaa. Klaveril Emili Rohumaa ja Hele Palumaa. "Sõsarkonna" koostaja ja lavastaja on Anu Lamp, helirežissöörid Külli Tüli ja Teet Kehlmann.

"Sõsarkond" esietendub laupäeval, 21. veebruaril kell 19.05 Vikerraadios. Klassikaraadios kõlab helirännak pühapäeval kell 15.05.