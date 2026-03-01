X!

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

Teater
Foto: Ken Mürk/ERR
Teater

Wiedemanni keeleauhinna pälvinud Anu Lamp tõdes, et keele püsimiseks peab seda kasutama iga päev, rääkima laste ja lastelastega eesti keeles ning lugema neile ette. Lambi sõnul teeb teda ärevaks, et noored räägivad tänapäeval omavahel inglise keeles.

"Käisin ilusa talveilmaga koos oma pojatütrega Niguliste kiriku juures uisutamas, tegime viimast ringi ja kukkusin põlve peale. Kederluu murd. See lõi kõik mu plaanid sassi," selgitas Anu Lamp, miks ta auhinda vastu võttes lonkas.

"See oli nii suur tunnustus, et võttis vaikseks. Sellega andis ikka mõnda aega harjuda," ütles F.J. Wiedemanni keeleauhinna pälvinud Lamp.

"Mind vist kõige rohkem segab nagu-tamine ehk sõnade nagu ja nii-öelda kasutamine, mis paljud asjad justkui jutumärkidesse paneb, mida tahetakse öelda," tõdes Lamp.

Lamp ütles, et sageli näeb ta linnas sõites bussi peal noorte seltskondi, kes räägivad omavahel inglise keeles. "Nii eesti kui venelaste puhul olen seda märganud. See teeb ärevaks. Tiit Hennoste kutsus Sirbis vaimse vastupanuvormina lugema ilukirjandust eesti keeles, muidu sõnavara vaesustub," tõi Lamp välja.

"Ma olen "Kalevipojas" jutustajat mänginud ja see oli päris ilus," meenutas Lamp rolli Vanemuise teatris, mida oli tal lust mängida, sest tema tegelasel oli väga ilus keelekasutus.

Vikerraadios on kuuldemäng "Reis loomariigis", mille tegelasteks on loomad. "Tekstis on looma iseloom sees, milline kala ta on, kas ülbe või arg, üldjuhul tekst annab ise kätte, milline loom see võiks olla," selgitas Lamp, kuidas leida näiteks kala häält. "Inspiratsiooni saan sageli tekstist."

Et meie keel püsiks, peab seda Lambi sõnul kasutama iga päev, rääkima laste ja lastelastega eesti keeles ja lugema neile ette. "See kõik on meie kätes," nentis Lamp.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Kultuurkapitali aastapreemiad"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:00

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

12:07

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

10:48

Ülevaade. Torm kajakambris

08:05

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

28.02

Obinitsas avati ajalooliste seto hõbeehete näitus

28.02

Mark Soosaar: kellestki filmi tehes kingime talle väga pika elu

28.02

Aimar Ventsel: täna räägime subkultuurist

28.02

Anders Härm: tehisaru tulek on järgmine aste üldises digikultuuri arengus

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

28.02

Terrorist ja pühak. Intervjuu Oliver Laxe'iga

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

08:05

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

28.02

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

27.02

Selgusid teatriauhindade nominendid

28.02

Obinitsas avati ajalooliste seto hõbeehete näitus

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

27.02

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.02

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

27.02

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo