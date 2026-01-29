Wiedemanni keeleauhinna pälvis Anu Lamp

Valitsus otsustas määrata 2026. aasta riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna Anu Lambile pikaajalise mõjuka panuse eest eesti keele kõlakultuuri ja selge väljenduse väärtustamisel näitleja, õppejõu ning tõlkijana.

Anu Lamp töötab alates 1982. aastast Tallinna Linnateatris, kus ta on teinud näitlejana üle kuuekümne rolli ja loonud neli lavastust ning kus on lavale toodud kakskümmend tema tõlgitud näitemängu.

Kokku on ta inglise ja prantsuse keelest tõlkinud üle poolesaja näidendi, lisaks mitmed teatriteoreetilised raamatud, mis rikastavad Eesti kultuuripilti.

Aastatel 2006–2010 töötas Anu Lamp linnateatris näitlejatöö kõrvalt ka kirjandusala juhatajana.

Alates 1994. aastast on Anu Lamp Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli õppejõud.

F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Aasta tagasi määrati Wiedemanni keeleauhind Tiit Hennostele, esimesena sai selle 1989. aastal Henn Saari.

Wiedemanni keeleauhind antakse laureaadile üle riigipreemiate aktusel rüütelkonna hoones 18. veebruaril. Preemia suurus on 65 000 eurot.