Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

Valitsus otsustas määrata 2026. aasta riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna Anu Lambile pikaajalise mõjuka panuse eest eesti keele kõlakultuuri ja selge väljenduse väärtustamisel näitleja, õppejõu ning tõlkijana.

Lamp sõnas ERR-ile antud intervjuus, et selge keel on miski, mille eest tuleb kogu aeg võidelda ja mida ei tohi unustada. Lambi hinnangul kõlab keel hästi siis, kui ei kasutada parasiitsõnu ja oma mõte suudetakse artikuleeritult pika täislausega välja öelda. "See alati rõõmustab."

Vahel tuleb Lambil ette olukordi, kus tahaks rääkijale vahele segada ja öelda, et nii ei räägita. "Aga on ka huvitav kuulata, mis suunas keel areneb ja mis tendentsid on: kuidas räägivad noored, segakeel ja niisugused asjad," tõi ta välja.

Keelereegleid peab Lamp oluliseks. "Me näeme ise, et me oleme õppinud koolis ühtemoodi, pärast muudetakse teistmoodi, siis see segadus, mis tekib, see on natukene häiriv. Oleks hea, kui mingi asi on kindel, millele võib toetuda."