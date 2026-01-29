X!

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

Kirjandus
Anu Lamp. Reis loomariigis
Anu Lamp. Reis loomariigis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kirjandus

Wiedemanni keeleauhinna laureaadi, näitleja, õppejõu ning tõlkija Anu Lambi sõnul on huvitav näha, mis suunas keel areneb.

Valitsus otsustas määrata 2026. aasta riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna Anu Lambile pikaajalise mõjuka panuse eest eesti keele kõlakultuuri ja selge väljenduse väärtustamisel näitleja, õppejõu ning tõlkijana.

Lamp sõnas ERR-ile antud intervjuus, et selge keel on miski, mille eest tuleb kogu aeg võidelda ja mida ei tohi unustada. Lambi hinnangul kõlab keel hästi siis, kui ei kasutada parasiitsõnu ja oma mõte suudetakse artikuleeritult pika täislausega välja öelda. "See alati rõõmustab."

Vahel tuleb Lambil ette olukordi, kus tahaks rääkijale vahele segada ja öelda, et nii ei räägita. "Aga on ka huvitav kuulata, mis suunas keel areneb ja mis tendentsid on: kuidas räägivad noored, segakeel ja niisugused asjad," tõi ta välja.

Keelereegleid peab Lamp oluliseks. "Me näeme ise, et me oleme õppinud koolis ühtemoodi, pärast muudetakse teistmoodi, siis see segadus, mis tekib, see on natukene häiriv. Oleks hea, kui mingi asi on kindel, millele võib toetuda."

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

aasta muusik

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:56

Tallinna Linnateatri lavale jõuab Uku Uusbergi autorilavastus "Vaikus"

17:03

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

15:46

Aavik: enne viiulile keskendumist tahtsingi heliloojaks saada

15:08

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

14:55

Krista Kaer: minu jaoks on kõige olulisem olnud raamatutest rääkimine

13:58

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

13:52

Anders Härm: Põldroosi näitus oli mu elu kõige pikemalt ette valmistatud projekt

13:33

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

13:33

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

13:23

Mark Soosaar: kaamera peab alati kaasas olema, ka siis, kui elutöö on tehtud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.01

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

12:27

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

12:10

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Anu Lamp

13:33

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

27.01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

28.01

Arvustus. "Arkaadia": Londonis me tantsime valssi nagu hiired

08:35

Aasta muusiku kontserdil kõlab Hans Christian Aaviku originaallooming

13:58

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

09:30

Saara Pius liitus teater Nuutrumiga

13:33

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo