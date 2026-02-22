Berliini filmifestivali Kuldkaru võitis poliitiline draama "Kollased kirjad"

Režissöör İlker Çataki eelmine film "Õpetajate tuba" ("The Teachers' Lounge") esilinastus samuti Berliini filmifestivalil ja pälvis hiljem ka parima võõrkeelse filmi Oscari nominatsiooni. Tema värske filmi fookuses on Ankarast pärit kunstnikupaar, kes pärast intsidenti uue näidendi esietendusel satuvad poliitiliselt sihikule ning kaotavad nii oma töö kui ka kodu.

Festivali lõpetamisel ütles žürii esimees Wim Wenders, et Cataki linateos tekitas žüriis judinaid. "Seda filmi mõistetakse kogu maailmas, ma luban teile," ütles ta.

"Yellow Letters" Autor/allikas: Ella Knorz_ifProductions_Alamode Film / Berlin Film Festival

Festivali Hõbekaru pälvis Türgi lavastaja Emin Alperi film "Salvation", žüriipreemiaga tunnustati sõltumatu Ameerika lavastaja Lance Hammeri uut linateost "Queen at Sea", Anna Calder-Marshall ja Tom Courtenay pälvisid rollide eest samas filmis ka parima kõrvalosatäitja tunnustuse. Režissööripreemia pälvis Grant Lee filmiga "Everybody Digs Bill Evans", näitlejaauhinnaga pärjati Sandra Hüllerit rolli eest filmis "Rose".

76. Berliini filmifestival 12. kuni 22. veebruarini, Eesti filmidest jõudis seal vaatajate ette Jonas Tauli värske lühianimatsioon "Öömõtted", festivali klassikaprogrammi avas aga Grigori Kromanovi ulmeklassik "Hukkunud alpinisti hotell".