Briti filmiauhindadel võidutses "Üks võitlus teise järel"

Parimaks Briti filmiks kuulutati 11 nominatsiooni pälvinud "Hamnet", mille peaosas üles astunud Jessie Buckley viis koju ja parima naispeaosatäitja auhinna. "Sentimentaalne väärtus" ("Sentimental value") võitis esimese Norra filmina briti filmiauhindade parima võõrkeelse filmi auhinna.

Õhtu suurimaks üllatuseks osutus meespeaosatäitja kategooria, mille napsas Timothée Chalamet' ja Leonardo DiCaprio eest ära Inglismaa näitleja Robert Aramayo filmiga "Ma vannun" ("I Swear"). Chalamet'ga eesotsas 11 nominatsiooni teeninud Josh Safdie lavastatud "Marty Supreme" lahkus Londonist tühjade pihkudega.

13 kategoorias nominatsiooni välja teeninud Ryan Coogleri "Patused" ("Sinners") lahkus Royal Festival Hallis toimunud gaalalt kolme auhinnaga – parim originaalstsenaarium, parim naiskõrvalosatäitja ja parim originaalmuusika. Cooglerist sai esimene mustanahaline režissöör, kes on võitnud originaalstsenaariumi auhinna ning "Sinnersist" Briti filmiauhindade ajaloo edukaim mustanahalise režissööri film.

Paul Thomas Andersoni märul "One Battle After Another" läks õhtule vastu 14 nominatsiooniga ning viis neist koju kuus. Sealhulgas ka parima filmi ja parima režissööri kategooriates.

