ETV eetrisse jõuab Mstõslav Tšernovi dokumentaalfilm "2000 meetrit Andrijivkani"

Donetski lähedal asuv ligi saja elanikuga Andrijivka küla sai sõjalise tähtsuse pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale. Ukraina üksus saab ülesandeks küla tagasi vallutada ja peab selleks läbima karmi teekonna vaenlase pideva tule all. Filmi režissöör on võitlejatega sel teekonnal kaasas ning ka sõdurid kannavad kaameraid, mis näitavad sõda kogu selle koleduses ja (eba)inimlikkuses.

Filmi maailmaesilinastus toimus 2025. aaastal Sundance'i filmifestivalil ja võitis režissööri auhinna maailmakino dokumentaalfilmina.

"See on lavastamata tegelikkus, jubedam kui ükski läbimõeldud süžee. Aga autor Mstistlav Tšernov pole ju ka mingi tühjade žestide tegija, vaid selline lahingukeskne lähenemine teenib suuremat eesmärki – viia meile kohale sõjakoledused, hirmsad kaotused, ja kokkuvõttes ka kõige selle mõttetus. Film, mida peab vaatama, et meil Ukrainas toimuv meelest ära ei läheks ja mingi kohaliku tähtsusega jama alla ei mattuks. Läheb aasta parimate hulka," kirjutas filmist Tristan Priimägi.

"2000 meetrit Andrijivkani" on ETV eetris 23. veebruaril kell 22.10.