Festival Võnge avalikustas tänavuse programmi

Ko Shin Moon
Ko Shin Moon Autor/allikas: Aurélien Fradagrada
31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul toimuv rändfestival Võnge avalikustas kogu tänavuse programmi. Muusikafestival toimub sel aastal koostöös valgusfestivaliga Tõrva Tule-päevad.

Juba välja kuulutatud artistidega liitusid tänavuse Võnke kavas ansambel Frankie Animal, räppar Reket, viljandi reggae-bänd Angus, mantraid techno'ga siduv Mavaluna, äsja tegutsemist alustanud indie-bänd Town Flesh, atmosfäärset elektropoppi viljelev Pološywa, aga ka Maris Pihlap, Supervaikne, Echolove jt.

Väliskülalisena astub üles Pariisis tegutsev psühhedeelne sünt-folgi bänd Ko Shin Moon, mis segab kokku türgi ja kreeka diskohelisid. Lisaks veel Mehhiko juurtega ja Austrias resideeruv Tamara Flores, kes pakub festivalipublikule ladinaameerikalikku kaasaegset poppi.

Samuti astub üles artist, kes võidab esinemiskutse sel laupäeval toimuva konkursi Livestage.Youth finaalis.

Varem välja kuulutatud artistide hulgast leiab nimed nagu Sadu, Leslie Da Bass, Eik, Duo Ruut, Sten-Olle, Kiki ja Simone Minn.

11 aasta jooksul läbi üheksa Eesti maakonna rännanud Võnge ühendab sel aastal jõud valgusfestivaliga Tõrva Tule-Päevad.

Festival Võnge toimub 31. juulil ja 1. augustil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

