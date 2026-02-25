Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

Fine5 tantsuteatris esietendus kolmapäeva õhtul poeetiline tantsulavastus "Mööda alleesid, kui puulehed kuhjuvad". Lavastuse aluseks on iiri autori Sally Rooney menuromaan "Kaunis maailm, kus sa oled".

Nii nagu romaan, räägib ka lavastus noortest täiskasvanutest, kes püüavad toime tulla maailmas, mis on samal ajal nii ligitõmbav kui ka eemaletõukav.

"Lavastuses on väga lihtsas vormis öeldud mõned tänapäeva võtmeteemad. Maailm, kus me elame, muutub ümberringi väga kummaliseks, ja mingil hetkel tundub, et ma ei saa aru, mis suhe meil selle maailmaga on. Selles olukorras tekib hästi teravalt küsimus, et milline see suhe on ja milline on minu suhe teise inimesega," rääkis lavastaja Renee Nõmmik "Aktuaalsele kaamerale".

Tantsija ja kaaskoreograaf Tiina Olleski sõnul kandub lavastusse raamatus olevate suhete ebamäärane ja -kindel oleks. "Kasvõi see slogan seal, et elu ja maailm on justkui siinsamas, käe ulatuses, aga kui hakata ulatama, siis ei saa seda maailma kätte. Sellepärast, et sinna jääb ainult üksinud, materiaalne maailm ja äng," sõnas Ollesk.

Olleski kõrval astuvad lavale veel Simo Kruusement, Annachiara Gallo, Chiara Fiore, Markus Ian Monak, Amanda Tender, Zhenyan Ding.

"Mööda alleesid, kui puulehed kuhjuvad" etendused toimuvad Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis Tallinnas.