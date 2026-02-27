Muba uus direktor on Piret Rips

Konkursi komisjoni esimehe Alo Savi sõnul oli sel aastal konkurss erakordselt tugev. "Kandideeris enam kui 20 kandidaati, neist paljud väga tugeva ettevalmistuse ja valdkondliku kogemusega. Valiku tegemisel olid põhilisteks kriteeriumiteks strateegiline visioon, valdkondlik ja koolijuhtimise kogemus ehk suutlikkus viia Muba õppekorraldus, õpetamise kultuur ja organisatsiooni toimimine uuele tasemele. Seega on ootused tulevasele direktorile väga kõrged!" ütles Savi, rõhutades, et iga kandidaat vääris tunnustust ning komisjoni rõõmustas pädevate ja võimekate kandidaatide rohkus.



Piret Rips on tegutsenud nii muusiku, pedagoogi kui ka heliloojana. "Olen siiralt tänulik usalduse eest juhtida üht Eesti haridusmaastiku säravamatest õppeasutustest," kommenteeris Rips. "Tallinna Muusika- ja Balletikool on koht, kus muusika, tants ja loovus saavad koos kasvada, ning mul on suur au olla selle kogukonna teenistuses, toetades iga õppija individuaalset arengut ja loomingulist eneseväljendust."



Konkursikomisjoni kuulusid haridus- ja teadusministeeriumi ja kooli toetavate institutsioonide esindajad. Alates jaanuarist 2026 kuni uue juhi ametisse asumiseni täidab Muba direktori ülesandeid Mustamäe riigigümnaasiumi juht Raino Liblik.