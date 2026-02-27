X!

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

Muusika
Piret Rips
Piret Rips Autor/allikas: ERR
Muusika

Aprillist alustab Muba direktorina tööd pedagoog, muusik ja helilooja Piret Rips. ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et hetkel vajab kool tugevat juhti.

Aprillist asute Muba direktori ametikohale. Miks otsustasite kandideerida?

Ma otsustasin kandideerida, kuna olen ise seal koolis töötanud mõned viimased aastad ja olen mingil määral ka selle kooli vilistlane, seega arvasin, et mul on päris hea ülevaade, keda või mida see kool praegu vajab ja uskusin, et saan anda oma panuse selle kooli heaks.

Keda või mida see kool praegu vajab?

Kool vajab tugevat juhti ning väga tugevat meeskonda, kes seda kooli juhib. Lisaks vajab kool väga häid õpetajaid, kes on juba olemas, ning häid õpilasi, kes on juba ka olemas. Kogu see tore seltskond tuleb ühe mütsi alla saada, et me töötaksime ühise eesmärgi nimel.

Nagu te ütlesite, et ühe mütsi all ja ühise eesmärgi nimel, need märksõnad saavad ilmselt direktoriametis olema esialgu kõige olulisemad. Mubas on olnud sisemisi vastuolusid, mille tõttu ka eelmine direktor lahkus, kas nende vastuolude lahendamine oli ka teie visiooni üks osa?

Jah, ma olen selle peale väga palju mõelnud ja arvan, et mul on täiesti olemas üks plaan, mille tahaksin ellu viia.

Plaanist te veel rääkida ei taha?

See plaan on veidi keerulisem, kahe sõnaga seda praegu öelda ei saa.

Kui jätame need vastuolud kõrvale, mida tuleb kahtlemata lahendama hakata, siis mis seisus Muba praegu on? Kas meile on sellist kooli praegu vaja?

Kindlasti on vaja. See on ka iseenesest väga tore, et on kolm kooli tulnud ühe katuse alla, nüüd on lihtsalt need kolm kooli üheks muuta, tuleb luua hariduskeskus, kus erinevused tasakesi leebuvad ja suudame kenasti ühe meeskonnana edasi minna.

Seda ikka küsitakse, kui keegi uue direktori koha peale saab: kas lähete olemasolevat süsteemi lõhkuma?

Süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi me ka ei jätka.

Üks asi on direktoriamet, aga mis teil endal loomingulisel käsil on? Kas arvate, et direktoriameti kõrvalt jagub ka muudeks tegemisteks aega?

Olen olnud Võru muusikakooli direktor üheksa aastat ja ikka aeg-ajalt ka midagi loonud. Laupäevadel ja pühapäevadel loodetavasti ikka on neid hetki, kui saan tegeleda loominguga.

