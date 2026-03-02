Näitlejaauhindade jagamisel võidutsesid "Patused" ja komöödiasari "The Studio"

Arstisari "The Pitt" pälvis kaks auhinda: parimaks meesnäitleja draamasarjas (Noah Wyle) ja parim näitetrupp draamasarjas.

Telekategoorias võidutses komöödiasari "The Studio", mis võitis kolm auhinda: parim meesnäitleja komöödiasarjas (Seth Rogen), parim naisnäitleja komöödiasarjas (Catherine O'Hara) ja parim näitetrupp komöödiasarjas.

Viis nominatsiooni pälvinud "Patused" ("Sinners") viis koju kaks auhinda: parim näitetrupp ja parim meesnäitleja peaosas. Kõige rohkem nominatsioone – kokku seitse – kogunud "Üks võitlus teise järel" ("One Battle After Another") pälvis ühe preemia: Sean Penn valiti parimaks meesnäitlejaks kõrvalosas.

Ameerika ekraaninäitlejate gildi (SAG-AFTRA) auhinnagalal, mis kannab alates sellest aastast näitlejaauhindade (Actor Awards) nime, võidutsesid Ryan Coogleri õudusfilm "Patused" ja komöödiasari "The Studio".

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: