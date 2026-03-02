X!

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

Muusika
Foto: Jürgen Aas
Muusika

Nädalavahetusel toimus noortele muusikutele suunatud konkurss LiveStage.Youth, mis on mõtteline jätk kunagisele Noortebändi konkursile. Eesmärk on pakkuda noortele muusikutele lavakogemust ning võimalust luua kontakte muusikaprofessionaalidega.

Noored artistid erinevatest muusikažanritest täitsid Paavli Kultuurivabriku lava pea terve laupäev, pärastlõunast kuni hiliste õhtutundideni. Suur osalushuvi näitab korraldajate sõnul vajadust taolise platvormi järele.

"49 kandidatuuri tuli kokku üle Eesti ja ka välismaalt. Neid tuli Soomest, Lätist, Leedust ja isegi Austriast. Väga väga suur huvi oli inimestel," tõdes peakorraldaja Brigitta Pruual.

Osalejad oli rokkmuusikast elektroonika, hiphopi, jazzi ja indieni. Poolest sajast kandidaadist pääses lavale kümme finalisti, kellest omakorda valis žürii välja esikolmiku, kes astus üles superfinaalis.

"Kõik olid nii tublid, tase oli ülikõrgel. Ma sain igast bändist ka artistina inspiratsiooni. Väga-väga innustav õhtu ja see näitab ka kui kõrge noorte muusikute tase on," märkis žüriisse kuulunud Yasmyn.

Livestage.Youth eesmärk on aidata noori muusikuid erialaselt edasi. Juba enne finaalkontserti toimusid töötoad muusikaprofessionaalidega ning ka auhinnad olid väga motiveerivad.

Võiduga kaasnes 1000-eurone rahaline preemia, oma kontserdi korraldamise võimalus Paavli Kultuurivabrikus, stuudioaeg ning osalemine Vilniuses toimuval konkursil Novus. Lisaks pälvis Feach eriauhinnanaga eetriaja raadios Rock FM.

Võitjaks kuulutati garaažiroki bänd Feach, kes rokkis laval nii, et hambad lendasid.

"Ma panin kidraga endale vastu hammast ja lõin väikse tüki välja. Aga selle võiduraha eest, kui bändikaaslased lubavad, parandame hamba ära!" lootis Feachi liige Markus Maasing.

Kõige olulisemaks auhinnaks peab bänd võimalust esineda välismaal. "Me pole kunagi varem Eestist väljas esinenud. Oleme n-ö rahvusvaheline bänd nüüd. Stuudioaeg ka ootab, peab uut lugu kirjutama ja vast ikka kuulajaid tuleb juurde," märkis Jürgen Maasing.

Magusaid auhindu jagus ka teistele. Näiteks teise koha saanud Säde Semper saab võimaluse esineda Tallinn Music Week festivalil. Lisaks jagati eripreemiana ka esinemiskutse festivalile Võnge, mille pälvis trio Smokeys.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

