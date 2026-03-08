Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

Äsja avatud näitusel "Paralleelid. Armeenia kaasaegne kunst" on esindatud 25 kunstniku looming.

Sõna "Paralleelid" viitab Eesti ja Armeenia professionaalse kunstiloo üllatavale sarnasusele nii olude kui ka puutepunktide poolest.

Tegemist on ühe ulatuslikuma Armeenia nüüdiskunsti ülevaatega Eestis pärast nõukogude perioodi lõppu.

"Eesti Rahva Muuseum on ju Eest rahva muuseum ja armeenlasi on meil siin päris palju nii et, miks ka mitte näidata kaugelt tulnud armeenlaste kunsti ja seda ei maksa üldse häbeneda, sest nad on omal maal väga head tegijad," ütles ERM-i produtsent Reet Mark.

"Nende rahvusliku kaasaegse maalikunsti rajajad on õppinud täpselt samal ajal Pariisis koos meie Konrad Mäe ja Nikolai Triigi ja kõikide meie rajajatega ja see tähendab seda, et neil on olnud ka ühesugused mõjutajad ja ühesugused õpetajad isegi," sõnas Mark.

"See alguspunkt on meil olnud päris palju sama ja sealt on siis mindud eraldi teede peale. Põhiliselt on nad erksavärvilisemad kui meie, nad armastavad lugusid jutustada rohkem kui meie ja süngust on ikkagi ka päris palju," lisas ta.