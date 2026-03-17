Tallinna linnamuuseumi avahoidla arhitektuurivõistluse võitis kavand "Sissevaade"

"Sissevaade" Autor/allikas: Kavakava OÜ
Tallinna linna korraldatud Avatud Kogude hoone arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Kavakava OÜ kavandiga "Sissevaade", mille autorid on Siiri Vallner, Indrek Peil ja Ko Ai.

"Tallinna Avatud Kogude kontseptsioon on sündinud soovist tuua pealinna ajalugu keldritest inimestele lähemale. See on visioon kaasaegsest mäluasutusest, mis koondaks seitsmel eri aadressil asuvad ja täna peidus olevad varad ühte ruumilisse tervikusse," sõnas kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm.

"Praegu on Tallinna Linnamuuseumi kogudest eksponeeritud vaid kolm protsenti. Avahoidla võimaldab eksponeerida kuni 60 protsenti muuseumi varast ning tutvustada seejuures nii hoiustamistingimusi kui ka konserveerimise ja restaureerimise protsesse." 

Arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida nii linnaehituslikult kui ka funktsionaalselt sobivaim lahendus Kultuurikilomeetri äärde plaanitavale enam kui 12 000 ruutmeetri suurusele muuseumikompleksile, mis saaks tulevikus koduks Linnamuuseumi museaalidele, Fotomuuseumile ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumile.  

Teise koha pälvis ideekavand "Kogu kvartal", mille esitas konkursile OÜ Raev (autor Mihkel Raev).

Kolmanda kohaga tunnustati Processoffice UAB kavandit "Museoteek" (autorid Vytautas Biekša, Valdas Razma, Rūta Aleksejienė ja Kipras Mockevičius). 

Ergutuspreemiad anti Arpana Architects OÜ kavandile "Laegas" (autorid Elina Liiva, Anna Riin Velner Nunes, Mari-Liis Vunder, Marc Fischer, Karl Pops ja Sten Vendik) ning Lunden Architecture Company / Arhitekt 11 OÜ kavandile "Laegas" (autorid Maija Parviainen, Ron Aasholm ja Eero Lundén). 

Arhitektuurivõistluse algatas Tallinna linnavaraamet eelmise aasta septembris. Ideekonkursi preemiafond oli kokku 87 000 eurot. 

Riigihankele "Avatud Kogude hoone ideekonkurss" esitati 26 ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid hindamisele.  Avatud Kogude hoone projekteerimisega plaanitakse alustada 2027. aastal.

Žürii esimees oli Tallinna Linnamuuseumi direktor Heli Nurger ning liikmed Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Hillar Sein, Tallinna linnavaraameti ehitus- ja hankeosakonna projektijuht Martin Siimer, Tallinna linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistuse planeeringute osakonna juhataja Kristjan Männigo ning Arhitektide Liidu esindajad arhitekt-eksperdid Tiit Trummal ja Toomas Adrikorn ning volitatud arhitekt Sille Pihlak.  

Toimetaja: Kaspar Viilup

