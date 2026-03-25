Linnar Looris: Mai Murdmaa hoidis Eesti Rahvusballetti 37 aastat oma õlgadel

Mai Murdmaa sai balletihariduse Tallinna koreograafiakoolis ning lõpetas Moskva riikliku teatriinstituudi ballettmeistri erialal. Tema elutöö on seotud Eesti Rahvusballetiga – alguses tantsija, seejärel ballettmeistri ja peaballettmeistrina.

"Mai oli selles mõttes väga eriline inimene, et ta põhimõtteliselt hoidis Eesti Rahvusballetti 37 aastat oma õlgadel. Ta oli nii fantastiline kunstnik. Nagu ta on paljudes intervjuudes öelnud, ei teinud ta ei iseendale ega ka teistele kunagi mingisugust allahindlust. Ta ütles, et täiuslikkust on võimatu saavutada, aga ta alati pürgis selle poole. Ma arvan, et [ta oli] Eesti balletimaastikul üks parimaid lavastajaid üldse – millise kaliibriga koreograaf, ballettmeister! Sellist meil enam ei tule," lausus Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris.

Mai Murdmaa lõi Eesti ja välismaa balletilavadele üle 60 omanäolise balletilavastuse. Ta on seadnud tantse muusikalidele ja ooperitele, kirjutanud eesti heliloojate ballettide stsenaariume ja andnud meistriklasse.

"Mai lõi ka väga õigel ajal, kus oli natukene selline vaakum teisiti mõtlemise osas. Maile oli väga tähtis et tants oleks emotsionaalne, et see oleks põhjendatud. Tänapäeva maailmas me elame ja võib-olla teeme liigutuse lihtsalt liigutuse pärast, aga Mail pidi seal olema kõik väga sügavuti läbi tunnetatud," sõnas Looris.