Raido Bergstein: loodan, et tantskunst ei taandu teiste žanrite rikastavaks osaks

Foto: Ken Mürk/ERR
Järgmisel nädalal algab Jõhvi tantsufestival. Festivali juht ja Eesti Tantsuagentuuri juhataja Raido Bergstein avaldas kultuurisaates "OP" lootust, et tantsukunst tõuseks Eestis rohkem esile ning ei jääks peitu etendus- või teatrikunsti rikastava osana.

Küsimusele, miks korraldada tantsufestival Jõhvis, mitte näiteks Tallinnas, vastab Bergstein: miks mitte? "Miks ainult Tallinna või Tartu publikul on võimalik väga heast tantsukunstist osa saada? See õigus on ju Ida-Virumaa publikult täpselt samamoodi olemas, nii et sel korral toimub tantsufestival Jõhvis. Muidugi me väga loodame, et Tallinna ja Tartu publik ka meid üles leiab," selgitas Bergstein.

Festivalil saab Bergsteini sõnul näha tantsukunsti kõige paremas mõttes. "Ei ole etenduskunst, ei ole ka sellist puhast balletti. Toome kokku Eesti tegijad, väga mõnusad esinejad Leedust, Suurbritanniast, Šotimaalt ja ka Hispaaniast. Pakume väga kirevat pilti flamenkost nüüdistantsuni. Mul on endal väga hea meel, sest ma arvan, et sellist nüüdistantsu-galat, nagu meil festivali avaõhtul on, ei ole varem tehtud."

"On tehtud balletigalasid, rahvatantsugalasid ja muid selliseid galasid, aga sellist asja, et nüüdistantsu tegijad Eestis ühel suurel laval kokku saavad, pole varem olnud," lisas ta.

Festivali raames toimub ka noortegala, kus ei esitleta ainult kohalike noorte töid, vaid viiakse nad kokku ka teiste koreograafidega. "Et tekitada sellist mõnusat mäsu. Et oleks publikul midagi teistsugust vaadata kui ka noortel tantsijatel, kellel oleks natukene suminat, natukene teistsugust vaatepunkti," märkis Bergstein.

Bergsteini sõnul on Eestis läinud tantsukunsti seotud terminid veidi paigast ära. "Tants on tõesti igal pool olemas. Poisid ja tüdrukud teevad igal pool midagi. Siin lavastuses on koreograaf ja etenduskunsti on näha. Aga vähe on lavastusi, kus tants, tantsukunst, on lavastuse tuum. Päeva lõpuks peame ise ka valdkonna eestvedajatena ütlema, et kui kunstilised juhid ei programmi tantsu, vaid programmivad etenduskunsti, kus liikumisel on oma roll, aga tants ei ole nii tugeva prioriteediga, siis lõpuks hakkab ka valdkond sellele järgi tulema. Kohaneb, võtab suundadest kinni," rääkis ta.

"Mina usun, et tantsukunst võiks inimestele korda minna ja ma väga loodan, et Eestis tantsukunst tuleb jõulisemalt jälle esile. Ei kao ära teiste žanrite rikastavaks osaks," lisas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo