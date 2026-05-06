Režissöör Moonika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026, mille eesmärk on tugevdada Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahelisi loome- ja koostöösuhteid filmi kaudu.

Transatlantic Stars on algatanud Euroopa Liidu delegatsioon Ameerika Ühendriikides, mis toob kokku tunnustatud Euroopa autorid ning loob neile võimaluse tugevdada professionaalseid kontakte USA filmitööstuses.

Programm on suunatud kogenud, rahvusvaheliselt tunnustatud režissööridele ning pakub neile kahenädalast intensiivset töö- ja kohtumisprogrammi Ameerika filmitööstuse keskmes. Osalejad saavad tutvustada oma loomingut, kohtuda valdkonna võtmeprofessionaalidega ning saada vahetu ülevaate sellest, kuidas rahvusvahelises keskkonnas filme luuakse ja koostööd tehakse.

Kandideerimine kestis ligi pool aastat ning viis osalejat valiti välja enam kui 160 Euroopa režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimetsa mängufilm "Must auk", mille Euroopa ja USA filmiprofessionaalidest koosnev žürii tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi.

"Mulle isiklikult on see põnev võimalus ning julgustus, et olen režissöörina midagi olulist teinud, isegi kui kodus tekib vahel tunne, et ujun vastuvoolu. Tähelepanuväärne on see, et maailma mõistes imeväiksest filmiriigist Eestist on keegi valitud USAsse Euroopa kultuuri esindama. Meid märgatakse, usaldatakse ja meie hääl on oluline. See on tänases poliitiliselt pingestatud maailmas väga tähtis," ütles SIimets.

Lisaks Moonika Siimetsale kuuluvad 2026. aasta programmi valitute hulka Hispaania režissöör Guillermo Galoe, Belgia filmitegija Leonardo van Dijl, Poola režissöör Mara Tamkovich ning Kreeka autor Sofia Exarchou.

Programmi esimene etapp toimub Massachusettsis toimuval Berkshire'i rahvusvahelisel filmifestivalil, kus iga režissööri loomingut esitletakse eriprogrammis. Festivali raames osalevad filmitegijad ka loovatele vahetustele ja mentorlusele keskenduvas töötoas, mis loob võimaluse sisukateks aruteludeks ning pikaajalisteks koostöösidemeteks.

Teine etapp viib osalejad Los Angelesse, kus toimuvad kohtumised USA filmitööstuse juhtfiguuridega ning süvitsi tutvumine Ameerika filmitootmise ja -levi praktikatega.

Programm kulmineerub Washingtonis toimuva State of the Arts Night üritusega, kus filmi-, muusika- ja visuaalkunsti programmide osalejad tutvustavad oma töid ja ideid laiemale publikule, rõhutades kultuuri rolli rahvusvaheliste suhete sillana.

Transatlantic Stars programmi juhib rahvusvaheliste kultuurisuhete spetsialist Laura Fiore ning filmiprogrammi juhib stsenarist ja produtsent Seanne Winslow. Programmi žüriisse kuuluvad tunnustatud filmiprodutsendid ja -organisaatorid nii Euroopast kui Ameerika Ühendriikidest.