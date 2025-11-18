X!

Moonika Siimetsa "Must auk" pälvis rahvusvahelisel ulmefestivalil žürii peapreemia

"Must auk" Autor/allikas: Kaader filmist/Amrion
Moonika Siimetsa absurdikomöödia "Must auk" pärjati läinud nädalal Prantsusmaal Nantes'is toimuval filmifestivalil Utopiales žürii peapreemiaga.

"Utopiales on väga oluline rahvusvaheline ulmefestival, mis lisaks filmidele hõlmab ka laiemalt kunsti, kirjandust, videomänge, koomikseid ning eesmärgiks on näha ulmet mitte ainult meelelahutusena, vaid kui vahendit millega analüüsida ühiskonnas toimuvaid protsesse, tulevikuarenguid, tehnoloogiat jne," selgitas režissöör.

"Ka "Must auk" räägib ulme ja komöödia vahendeid kasutades tegelikult ühiskonna sotsiaalsetest valukohtadest nagu üksindus, naistevastane vägivald, vananemine ning mul on väga hea meel, et rahvusvaheline žürii Prantsusmaal seda märkas ja hindas," lisas Siimets.

Möödunud nädal tõi teisegi auhinna, kui Milaanos toimuval festivalil The Sognielettrici Electricdreams International Film Festival pälvis "Must auk" parima mängufilmi auhinna.

Oktoobris 2024 võitis film Warsawi filmifestivali võistlusprogrammi Free Spirit peaauhinna ning tänavu aprillis pärjati film parima režissööri preemiaga Saksamaal Kesk- ja Ida-Euroopa filmide festivalil Goeast. Samuti on film pälvinud žürii preemia parima mängufilmi eest Kanadas (Calagary Underground Film Festival 2025) ning Serbias Palićis toimuval Euroopa filmide festivalil žürii eriauhinna.

Filmi maailma esilinastus leidis aset festivali Fantastic Fest programmis Põhja-Ameerikas 2024. a augustis.

Filmis mängivad Ursel Tilk, Liina Tennosaar, Rea Lest, Doris Tislar, Anne Reemann, Eva Koldits, Kristo Viiding, Jekaterina Linnamäe, Laine Mägi, Hannu-Pekka Björkman (Soome), Peeter Tammearu,  Peeter Oja, Indrek Taalmaa.

Filmi produtsent on Riina Sildos, kaasprodutsendid Emilia Haukka ja Jussi Rantamäki (Soome). Režissöör ja stsenarist on Moonika Siimets.

Lugu on inspireeritud Armin Kõomägi novellide kogumikust "Minu Mustamäe" ning Andrus Kivikrähki lühiloost "Inimväärne elu".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

