Jazzkaar tegi pandeemiajärgse külastusrekordi

Möödunud nädalal toimunud 37. Jazzkaar kogus üle 26 800 külastuse, mis on festivali pandeemiajärgne rekord.

25. aprillist 2. maini toimunud Jazzkaar tõi muusikasõpradeni üle 150 sündmuse, sealhulgas 49 põhiprogrammi kontserti. Lisaks oli huvilistel võimalik nautida tasuta kontsertide päeva etteasteid, vestlusi, meistriklasse ning linnaruumiprojekti tegevusi Tallinnas, Pärnus, Tartus, Viljandis ja esimest korda ka Rakveres ja Helsingi. Festivali artistide kontserdid jõudsid tänavu ka Otepää, Tartu, Rakvere ja Põlva kuulajateni.

Festival kogus kokku üle 26 800 külastuse, piletiga külastajaid oli 11 000. Sellega sai purustatud festivali pandeemiajärgne külastusrekord. Möödunud aastal kogus festival 19 300 külastust.

Jazzkaarel astusid teiste seas üles Jordan Rakei, Moses Yoofee trio, Villu Veski ja Katrina Petersen, Kennedy Administration, Joel Remmeli trio koos Hans Christian Aaviku ja Aleksandra Kremenetskiga, Mica Millar, Sol Y Sombra Quartet, Marianne Leibur ja Janno Trump, Rahel ja Marek Talts, Marten Kuningas, David Bowie viimase bändi saksofonimängija Donny McCaslin, Lexsoul Dancemachine ning Anne Veski.

Festivali asutaja ja kunstilise juhi Anne Ermi sõnul pakkus Jazzkaar emotsioonide tulevärki ja naiselikku energiat. "Jazzkaar sai vägeva alguse Mingo Rajandi feministliku uudisteose "Lady Sapiens" Eesti esiettekandega ning viiest jazz'i-auhinnast võitisid neli naised ー Maria Faust, Mingo Rajandi, Rahel Talts ja Ivi Rausi-Haavasalu," tõi ta välja.