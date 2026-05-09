Galerii: Euroopa päeva kontsert Vabaduse väljakul

Erinevate üritusega täidetud Euroopa päev kulmineerus suure kontserdiga Vabaduse väljakul.

Üles astusid An-Marlen, Boipepperoni, Clicherik ja Mäx ning Lexsoul Dancemachine.

Lisaks andis Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas välisministeeriumi kantslerile Jonatan Vseviovile üle aasta eurooplase tiitli. Nominendid tiitlile olid ka ajakirjanik ja Postimehe välistoimetuse juht Evelyn Kaldoja ning Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Kontserdist tegi ülekande ka ETV. Kohapealset melu vahendasid Heleri All ja Johannes Tralla.