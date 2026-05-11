Stockholmis avatakse Eesti maalikunstnike näitus tehisarust

Näitus "Errare humanum est. Maalikunst tehisintellekti ajastul" tutvustab eri põlvkondade Eesti maalikunstnikke, kes uurivad, kuidas kaasaegne maalikunst suhestub tehisintellekti ja digitaalsete kujutiste järjest kasvava mõjuga. Selle asemel, et käsitleda tehisaru samasuguse ohuna nagu 200 aastat tagasi fotograafiaga tehti, läheneb näitus sellele kui kaasaegsele tingimusele, millega kunstnikud üha enam kokku puutuvad.

Näitusel osalevad kunstnikud ei kasuta tehisaru selleks, et luua n-ö täiuslikku maali või varjata selle kasutamist. Nende töödes on tehisaru pigem töövahend või dialoogipartner, mis toob kaasa ootamatuid lahendusi ja kujutisi, milleni üksik inimmõistus üksi ei pruugiks jõuda. Näitus ühendab maalikunsti digitaalsete kujutiste, 3D-modelleerimise, andmeanalüüsi, postinterneti esteetika ja masinloodud visuaalidega.

Näituse pealkiri "Errare humanum est" viitab eksimise inimlikkusele. Kui maalikunstis on ebatäiuslikkus sageli loomulik osa loomingulisest protsessist, siis näitusel osalevad kunstnikud kasutavad ka tehisaru ootamatuid nihkeid, katkestusi ja "eksimusi" teadlikult loomingulise töövahendina.

Eestit on aastaid nähtud innovaatilise e-riigina, mille identiteeti on kujundanud nii Tiigrihüpe kui ka tehnoloogiasektori kiire areng. Ka viimastel aastatel on tehisaru kasutuselevõtt muutunud Eestis üha nähtavamaks ning riigi tasandil nähakse selles olulist tulevikusuunda. Samal ajal on arutelud tehisaru mõju üle jäänud suuresti tehnoloogia- ja majanduskeskseks ning kultuuri- ja humanitaarvaldkondade hääl olnud neis pigem tagaplaanil, märkisid tegijad.

"Projekt algas juba 2022. aastal, kui meile praegusel kujul tuntud ChatGPT oli veel lapsekingades. Regulaarsetest kohtumistest sündis Eesti esimene tehisarust rääkiv maalinäitus 2024. aastal, mida kureeris Kumu maalikogu juhataja Liisa Kaljula. Pärast seda oleme kunstnikega edasi kohtunud ning näinud, millise tohutu kiirusega need platvormid arenevad ja juurde tekivad. Kui paar aastat tagasi sai veel rääkida tehisaru loodud visuaalide boikoteerimisest, siis näiteks tänavu juunis avatakse Los Angelesis lausa muuseum, mis keskendub ainult tehisaru loodud piltidele," avas näituse kuraator Stella Mõttus.

Näitus on avatud 27. juunini.