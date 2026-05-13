Ansambel Karju Lauristin avaldas debüütalbumi

Karju Lauristin "Karju Lauristin" Autor/allikas: Karju Lauristin
Vaid pisut vähem kui kaks aastat tegutsenud ajakirjandustudengite "akadeemiline punkbänd" Karju Lauristin avaldas endanimelise debüütalbumi.

Bänd sündis 2024. aasta septembris, kui juhuvalimiga sattusid kokku noormehed, keda ühendas lisaks teravale ühiskonnatunnetusele bändi enda sõnul "ka täielik muusikahariduse puudumine". Pillimänguoskus ei olnud aga takistuseks ning peagi hakkas kollektiiv esitama teravkeelset omaloomingut nii õppehoonete keldrites kui ka erialade jõulupidudel.

Debüütalbum on ühtlasi ka bändi viimane album, sest kollektiiv lõpetab suve alguses koos musitseerimise.

11 looga debüütalbum "Karju Lauristin" koondab endas bändi lühikese loomeperioodi kõige kangemat tõmmist. "Rangelt võttes on tegemist ajakirjandusliku sisuga. See ei ole varbad-liivas-vaadates-kuud-muusika, vaid kuulaja pannakse pidevalt ebamugavasse olukorda: ta peab mõtlema," sõnas punkbändi bassimees Johannes Peetsalu.

Bändi solist Lennart Joosep Lumi tõdes, et album räägib eelkõige elust enesest. "Oleme ammutanud inspiratsiooni nii Eesti iibepoliitikast, Annelinna liftidest kui ka Denis McQuaili kultusteosest "Massikommunikatsiooni teooria". Nii on jäänud sõelale vaid kõige olulisem," selgitas Lumi.

Bändis lööb veel kaasa Eerik Ehrpais trummidel ning Siim-Robin Roorem kitarril.

Albumit esitletakse mai lõpus ja juuni alguses kontsertidega Tallinnas ja Tartus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

