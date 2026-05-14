Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

Tänavuse jalgpalli MM-i finaalmängu vaheajal leiab sarnaselt Super Bowlile aset esimene vaheajašõu. Neljapäeval kinnitas FIFA, et 19. juulil astuvad finaalmängu poolaegade vahel lavale pop-ikoonid Madonna ja Shakira ning Lõuna-Korea poistebänd BTS.

2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmäng toimub pühapäeval 19. juulil MetLife staadionil New Jerseys. See on esimene kord, kui MM-i finaali vaatajaid kostitatakse vaheajal muusikalise numbriga.

Uudis tehti teatavaks Instagramis, kus Chris Martin teeb koos muppetitega Elmo, Cookie Monster, Kermit ja Miss Piggie videokõne kõige menukamale K-pop poistbändile BTS, kes naasis aasta alguses albumiga "Arirang" pikalt Lõuna-Korea ajateenistus-kohustusest tingitud loomepausilt.

Üles astub ka Shakira, kes avaldab koos Nigeeria afrobeats'i artisti Burna Boyga loo "Dai Dai", mis jõuab ametlikule 2026. aasta MM-i albumile. Kokku on albumilt avaldatud juba neli lugu, mida esitavad Jelly Joll, Carin Leon, Belinda, Daddy Yankee, Shenseea, Jessie Reyez jt.

Shakira repertuaaris on ka üks tuntumaid jalgpalli MM-i tunnuslugusid "Waka waka", mis saatis 2010. aasta MM-i Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Madonna esinemine jalgpalli MM-il toimub veidi rohkem kui kaks nädalat pärast tema comeback-albumi "Confessions II" ilmumist. Plaat jõuab kuulajateni 3. juulil.

Šõud, mille pikkuseks on Billboardi andmetel 11 minutit, kureerib Coldplay ninamees Chris Martin. Martini ja FIFA Global Citizen Education fondi vaheajašõud võis näha ka 2025. aasta suvel esimest korda laiendatud formaadis toimunud FIFA klubide MM-i finaalis, kus esinesid Doja Cat, J. Balvin ja Tems.

Möödunud nädalal teatas FIFA, et Ameerika Ühendriikide koondise esimese mängu avatseremoonial astuvad 12. juunil Los Angeleses üles Katy Perry ja Future. Samal päeval esinevad Kanada jalgpallikoondise avamängul Michael Bublé, Alessia Cara ja Alanis Morissette.

Kõige esimene mäng toimub aga päev varem, 11. juunil Mexico Citys, kui vastamisi lähevad Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Seal esinevad fännidele Mehhiko rokkbänd Maná ja LAV-i popstaar Tyla.