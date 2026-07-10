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Jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul astub lavale ka Justin Bieber

Muusika
Justin Bieber
Justin Bieber Autor/allikas: Renell Medrano
Muusika

Tänavuse jalgpalli MM-i finaalmängu vaheajal leiab esimest korda aset vaheajašõu, kus lisaks juba välja kuulutatud Madonnale, Shakirale ja BTS-ile astub üles ka Justin Bieber.

2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmäng toimub pühapäeval, 19. juulil Met Life staadionil New Jerseys. Tänavune MM on esimene, kus finaali vaatajaid kostitatakse vaheajal muusikalise numbriga.

Mai keskel tegi FIFA teatavaks, et vaheartistidena astuvad üles Madonna, Shakira ja Burna Boy, Lõuna-Korea poistebänd BTS, Gustavo Dudamel ning PS22 Chorus koos Coldplayga. Sel nädalal lisandus nimekirja Kanadast pärit Justin Bieber.

"FIFA maailmameistrivõistlused ühendavad maailma viisil, mida miski muu ei suuda," ütles Bieber.

11-minutilist šõud kureerib Coldplay ninamees Chris Martin. Martini ja FIFA Global Citizen Education fondi vaheajašõud võis näha ka 2025. aasta suvel esimest korda laiendatud formaadis toimunud FIFA klubide MM-i finaalis, kus esinesid Doja Cat, J. Balvin ja Tems.

Toimetaja: Karmen Rebane

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