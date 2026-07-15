Shakira, Bieberi jt esinemised venitavad MM-i finaali vaheaja kuni 25-minutiliseks

2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmäng toimub pühapäeval, 19. juulil Met Life staadionil New Jerseys. Tänavune MM on esimene, kus finaali vaatajaid kostitatakse vaheajal muusikalise numbriga.

Mai keskel tegi FIFA teatavaks, et vaheartistidena astuvad üles Madonna, Shakira ja Burna Boy, Lõuna-Korea poistebänd BTS, Gustavo Dudamel ning PS22 Chorus koos Coldplayga. Möödunud nädalal lisandus nimekirja Kanadast pärit Justin Bieber.

FIFA allikate sõnul võib uus lisandus venitada vaheaja tavapärase 15 minuti pealt umbes 20 minuti peale, vahendab BBC. Üks variantidest on ka umbes 11-minutiline muusikaline number kanda ette pärast 15-minutilist ametlikku vaheaega, mis tähendab, et paus kahe poolaja vahel võib venida kuni 25-minutiliseks.

Reeglite kohaselt on mängijatel õigus vaheajaks, "mis ei kesta rohkem kui 15 minutit".

MM-i vaheaja šõud kureerib Coldplay ninamees Chris Martin. Martini ja FIFA Global Citizen Education fondi vaheajašõud võis näha ka 2025. aasta suvel esimest korda laiendatud formaadis toimunud FIFA klubide MM-i finaalis, kus esinesid Doja Cat, J. Balvin ja Tems. Klubide MM-i finaali vaheaeg kestis 24 minutit.

Jalgpalli MM-i finaali ülekanne algab pühapäeval ETV-s kell 21.30.