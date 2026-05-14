Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

"DRIVE-IN" avastab uut lava- ja mänguruumi: sõiduautot. Lavastus on kutse kogeda autot ja linnaruumi nii, nagu see on ja võtta aega liikumismustrite märkamiseks. Kui üldjuhul on autosõit sihipärane tegevus – et jõuda punktist A punkti B, on seekord fookuses, millised mõtted ja võimalused jäävad algus- ja sihtpunkti vahele.

"Mistahes autosse sisenedes paiskub vastu tohutul hulgal infot: mis muusika tuleb raadiost, millist lõhnaõli kasutab juht, kas ta ostab tanklast kohvi või teed, mis õhutemperatuuri puhub konditsioneer. Mind hakkas huvitama, kuidas pakkuda tajupõhist kogemust sõiduautos ja suurendada teekonna detailide märkamisväärsust," avas Robin Täpp performance'i tagamaid.

Etendused toimuvad sõitvas autos ja publikust saavad kaasreisijad. "See on selline rännaklavastus – on teejuht, liikumine ja seltskond, aga on ka alaline vihmakaitse, mugav istekoht ja suuremad vahemaad," mõtiskles Täpp.

Meeskonda kuuluvad lisaks lavastaja-etendaja Robin Täpile (Nuutrum) dramaturg Heneliis Notton, helikujundaja Markus Palo ja projektijuht Eleriin Miilman, kaasprodutseerib Kanuti Gildi Saal.

Robin Täpp (snd 1998) on etenduskunstide valdkonnas tegutsev näitleja, etendaja, lavastaja ning (valgus- ja heli)kunstnik. Ta on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava. Täppi huvitab sotsiaalsete normide ja vormide uurimine ning nende laiendamine lavastuslikeks teosteks.